Ależ wzrost formy Polaka. Kogoś takiego szuka Urban

- Zdecydowana większość pozycji jest obsadzona dość dobrze, ale jednak mimo wszystko w linii obrony czy ten środek pola, tam zawsze będę miał jakąś zagwozdkę.(...) W linii defensywnej... jeśli będzie Bednarek i Kiwior, Cash, to później szukamy tego trzeciego stopera. Będziemy musieli umieć dobrze wybrać, (...) ale tutaj podejrzewam, będziemy mieli dylematy. Oby one się rozwiązały poprzez dobrą grę tych zawodników, którzy będą do tej pozycji kandydowali w swoich klubach - mówił Jan Urban na antenie Kanału Sportowego tuż po losowaniu baraży o mistrzostwa świata 2026. Zasugerował więc, że potrzebuje jeszcze jednego solidnego stopera. Kto może zająć to miejsce w reprezentacji? Wyrasta jeden kandydat, dość niespodziewany.

To on rozwiąże zagwozdkę Jana Urbana? Maik Nawrocki zgłasza aspiracje do kadry. Forma rośnie

To Maik Nawrocki. Latem trafił na wypożyczenie z Celtiku Glasgow do Hannoveru 96. Długo czekał na debiut w pierwszym zespole, bo aż do 26 października. "Oglądałem pierwszą połowę. Nie miał za dużo roboty w defensywie, bo Brunszwik szybko złapał czerwoną kartkę. Ale w ofensywie niezły. Bardzo pewny z piłką przy nodze, napędzał ataki H96, miał ponad 90% celnych podań. Jak na pierwszy mecz - występ bardzo ok" - pisał wówczas Tomasz Urban z Eleven Sports.

Od tego czasu Polak zaczął regularnie pojawiać się na boisku. Wystąpił w kolejnych trzech spotkaniach, zbierając całkiem przyzwoite noty. To też zasługa dwóch asyst, jakie zaliczył w tych meczach. Według Flashscore najlepiej wypadł w starciu z SC Paderborn 07 (2:0), bo otrzymał "9,8" w 10-stopniowej skali. To wręcz wymarzona ocena. "Maik Nawrocki w formie reprezentacyjnej. Świetne wejście do Hannoveru, mimo, że dość długo czekał na prawdziwą szansę" - stwierdził Kacper Czerwonka na X.

Ważne mecze przed Polakami

Czy Urban spojrzy na obrońcę? Czy gra na tyle dobrze, że selekcjoner da mu szansę? Ważne, by utrzymał tę formę jak najdłużej. Wówczas najpewniej trener zaprosi go do reprezentacji. W kadrze narodowej okazji do debiutu jeszcze nie miał. W przeszłości grał za to w młodzieżowych drużynach.

Reprezentacja Polski do rywalizacji wróci w marcu. Wtedy zmierzy się w barażach. Na 26 marca zaplanowano półfinał. Tego dnia Biało-Czerwoni zagrają z Albanią. Jeśli uda im się pokonać przeciwnika, to pięć dni później o bilet na mundial powalczą z wygranym starcia Ukraina - Szwecja. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczów kadry Jana Urbana na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.