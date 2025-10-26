Czekał aż 165 dni! Polski obrońca zadebiutował w nowym klubie. I to jak!

W lipcu 2023 roku Maik Nawrocki zamienił Legię Warszawa na Celtic Glasgow. Jeśli wierzyć danym z serwisu Transfermarkt szkocki klub zapłacił za niego około pięciu milionów euro. Z różnych powodów przez dwa sezony rozegrał zaledwie 18 meczów, w których zdobył jednego gola. W trwających rozgrywkach jest wypożyczony do występującego w 2. Bundeslidze Hannoveru 96. W niedzielę doczekał się debiutu.

Polski obrońca wrócił. Udany debiut w nowym klubie

Mecz 10. kolejki zaplecza Bundesligi, w którym Eintracht Brunszwik podejmował Hannover 96, rozpoczął się fatalnie dla gospodarzy. Czerwona kartka Erencana Yardimciego znacznie ułatwiła zadanie gościom, którzy do przerwy prowadzili już 2:0. W 32. i 36. minucie meczu do siatki trafił doskonale znany z polskich boisk były napastnik Cracovii - Benjamin Kallman.

W drugiej części gry gola zdobył inny piłkarz, którego nie trzeba przedstawiać polskiemu kibicowi - Daisuke Yokota, przed laty skrzydłowy Górnika Zabrze. Gdy Japończyk podwyższał na 3:0, na boisku nie było już Maika Nawrockiego.

Polak zszedł z boiska w 58. minucie meczu i został zastąpiony przez Hendry'ego Blanka. Choć wystąpił przez niecałą godzinę, to szansa otrzymana od trenera, może napawać go optymizmem.

"Oglądałem pierwszą połowę. Nie miał za dużo roboty w defensywie, bo Brunszwik szybko złapał czerwoną kartkę. Ale w ofensywie niezły. Bardzo pewny z piłką przy nodze, napędzał ataki H96, miał ponad 90% celnych podań. Jak na pierwszy mecz - występ bardzo ok" - napisał na portalu X dziennikarz Eleven Sports Tomasz Urban, znawca niemieckiej piłki.

"Trafił pod tym względem do dobrego klubu i odpowiedniego trenera, bo Titz przykłada ogromną wagę do "piłkarskości" wszystkich zawodników, z bramkarzem włącznie. Żeby tylko był zdrowy i powinien regularnie grać na półlewym" - dodał Urban.

Nawrocki po raz ostatni w meczu o punkty zagrał 14 maja. Celtic pokonał wówczas Aberdeen aż 5:1, a Polak otworzył wynik tamtego spotkania.

Warto pamiętać, że Nawrocki nie jest pierwszym polskim piłkarzem, który wystąpił w barwach Hannoveru. W przeszłości w tym klubie zagrało aż 12 Polaków. Liczniej reprezentowaną grupą obcokrajowców są tylko Turcy (16) i Serbowie (13). Ze wszystkich polskich zawodników zdecydowanie najpiękniejszą kartę zapisał w Hannoverze Artur Sobiech. W 145 meczach zdobył 28 goli. Ostatnim Polakiem, który przed Nawrockim zagrał dla tego klubu, był Bartłomiej Wdowik. W poprzednim sezonie wystąpił w 21 meczach.

Hannover 96 po zwycięstwie z Eintrachtem zajmuje 4. miejsce w 2. Bundeslidze. Po raz ostatni w najwyższej niemieckiej lidze zagrał w sezonie 2017/2018.