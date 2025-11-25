Obnażył Nawałkę przed mundialem. Teraz zmaga się z poważną chorobą

Age Hareide to były selekcjoner reprezentacji Norwegii, Danii i Islandii. Prowadził także takie zespoły jak Rosenborg Trondheim. Viking Stavanger, Helsingborgs IF, Malmoe FF, Broendby Kopenhaga i Molde. W latach 70. i 80. występował w barwach Molde, Manchesteru City i Norwich City. Karierę trenerską zakończył w listopadzie zeszłego roku.

Upokorzył Nawałkę w eliminacjach MŚ. Dziś walczy z rakiem

72-letni Hareide od kilku miesięcy walczy z poważną chorobą. Jak podaje NRK, jego rodzina potwierdziła, że u znanego trenera lekarze stwierdzili raka mózgu. Pierwsze niepokojące objawy zauważono latem podczas festiwalu jazzowego w Molde, a później przy okazji meczu legend klubu.

W kolejnych tygodniach jego samopoczucie się pogarszało, a do tego doszły trudności z komunikacją. Miał problem z doborem słów i płynnym wysławianiem się. Rodzina zdecydowała, że należy udać się do lekarza. Diagnoza była porażająca.

- Powiedziano nam, że to rak mózgu. To był szok. Dla nas wszystkich - powiedział Bendik Hareide, syn trenera.

Age Hareide ma już za sobą radioterapię, zaczął niedawno chemioterapię. W styczniu przejdzie kolejne konkretne badania mające na celu ustalić dalszy plan leczenia.

Na szczęście do dziś nie stwierdzono żadnych poważniejszych objawów. Jego syn przyznał, że 72-latek jest w pełni sprawny, stara się funkcjonować normalnie. Regularnie ogląda mecze piłkarskie. Występują jedynie zaburzenia mowy.

- Potrafi mówić, ale ma problemy z mówieniem. Wynika to z połączenia choroby i leków. Ale jest w pełni sprawny - stwierdził Bendik Hareide.

Norweg był obecny na meczu Włochy - Norwegia na San Siro w Mediolanie (1:4), kiedy reprezentacja "Loevenne" przypieczętowała powrót na mistrzostwa świata po 27 latach, zostając najlepszą drużyną całych eliminacji w Europie.

- Dla taty to było niezwykle ważne, że mieliśmy okazję zobaczyć Norwegię kwalifikującą się do Mistrzostw Świata. To właściwie ostatni Norweg, który był na Mistrzostwach Świata jako trener - przyznał syn.

Age Hareide prowadził reprezentację Danii na mundialu w 2018 r., dotarł wtedy do 1/8 finału. W grupie eliminacyjnej Duńczycy grali z Polską Adama Nawałki. Biało-Czerwoni wygrali w Warszawie 3:2, ale potem w Kopenhadze zostali rozbici, przegrywając aż 0:4. Mimo to Polska zdołała wygrać grupę. Ale mecz w Kopenhadze wpłynął na pracę Adama Nawałki. Już przed tym starciem Hareide mówił, że Polska Nawałki jest przewidywalna i łatwo ją rozpracować, co potem udowodnił podczas spotkania. Wymusił na Nawałce zmianę stylu gry i odejście z klasycznego 4-4-2 na ustawienie z trójką obrońców, co było dla polskiej kadry czymś rewolucyjnym - tylko, że ta rewolucja nie wpłynęła pozytywnie na Biało-Czerwonych, którzy zagrali katastrofalny mundial.