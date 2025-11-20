Tak nazwali Polskę przed barażami MŚ. Potężny cios w Urbana. To może zaboleć

Ukraina wyszarpała miejsce w barażach w ostatniej kolejce eliminacji, wygrywając z Islandią na stadionie Legii Warszawa 2:0. Będzie losowana do baraży z pierwszego koszyka, ma wyższy ranking FIFA od Polski. Ale Ukraińcy są postrzegani jako najsłabsza drużyna w pierwszym koszyku, więc dla Polaków byłaby najlepszym rywalem w potencjalnym finale baraży.

Tak Ukraińcy patrzą na Polskę przed barażami

Ukraińcy chcieliby wrócić na mundial po 20 latach przerwy. W debiucie na niemieckich boiskach w 2006 r. dotarli do ćwierćfinału, gdzie ulegli Włochom, późniejszym mistrzom świata. Od tego czasu trzykrotnie odpadali w barażach (z Grecją o awans na MŚ 2010, z Francją o MŚ 2014, z Walią o MŚ 2022).

Portal sport.ua przeanalizował koszyki przed losowaniem marcowych baraży i ocenił, która drabinka byłaby najkorzystniejsza dla Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi uważają, że najlepiej byłoby, gdyby trafili w półfinale z czwartego koszyka na Irlandię Północną, a w ewentualnym finale, jeśli rywalem będzie zespół z drugiego koszyka, na Słowację. Chcieliby za wszelką cenę uniknąć starcia ze Szwecją i w potencjalnym finale z Walią.

Ukraina postrzega Walijczyków jako trudniejszych rywali od Polski. "Walia jest groźniejsza niż Polska. Od lat powtarzamy, że Polska nie jest już taka jak kiedyś. Regularnie kuleli, mieli problemy i przegrywali latem na dużych turniejach, ale zawsze byli wśród awansujących" - czytamy.

Według portalu nie ma znaczenia, kto będzie prowadził polską kadrę. Przekonują, że selekcjonerzy od lat mają niewielki wpływ na grę Polski, skoro trzon nie zmienia się od dłuższego czasu.

"Polacy mają mniej więcej taki sam skład jak my: oczywiste gwiazdy i 'pasażerowie'. Ale to zawodnicy, a nie trener, pociągają za sznurki w kluczowych momentach. Nawet piłkarze bez formy stawiają się na zgrupowaniu i bez wskazówek trenera dobrze wykonują swoją pracę. Zawsze potrafili się pozbierać w kluczowych momentach. Grają dobrze wtedy, kiedy trzeba. A Lewandowski nigdy nie zawiedzie" - stwierdzono.

Ukraińcy oceniają też, że w przypadku bezpośredniego starcia z Polską kluczowa będzie postawa bramkarza, Anatloija Trubina, szczególnie przy strzałach Roberta Lewandowskiego.