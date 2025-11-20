Boją się Polski przed barażami o MŚ. Co za słowa!

Polscy piłkarze w grupie G w eliminacjach mistrzostw świata zajęli drugie miejsce, trzy punkty za Holandią. Tym samym zagwarantowali sobie miejsce w przyszłorocznych barażach. Początkowo wydawało się przed losowaniem par Biało-Czerwoni zostaną umieszczeni w pierwszym koszyku, ale wszystko zmieniło starcie Danii ze Szkocją, które niespodziewanie wygrała druga z tych drużyn, niżej usytuowana w rankingu FIFA.

Nie chcą być naszym rywalem. Piszą o Lewym

Przed czwartkowym losowaniem wiemy już, że w półfinale baraży Polacy zmierzą się w drużyną z koszyka trzeciego, a w przypadku zwycięstwa czekać będzie ich starcie z zespołem z koszyka pierwszego (ewentualnie czwartego, jeśli dojdzie do sensacji) - a więc Włochami, Turcją, Danią oraz Ukrainą. Ekipa Jana Urbana może stanąć zatem przed naprawdę sporym wyzwaniem.

Okazuje się jednak, że to nie tylko my obawiamy się marcowych baraży, a inne kraje obawiają się starcia z Polakami. Brytyjskie "BBC" podkreśla, że nasi piłkarze są najgorszym możliwym rywalem dla Irlandii.

"To jest prawdopodobnie losowanie, którego kibice Irlandii chcieliby najbardziej uniknąć – kadry Polski, która zakwalifikowała się do dwóch ostatnich edycji mistrzostw świata. W polskich szeregach wyróżnia się talizman, Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony jest najlepszym strzelcem w historii swojego kraju i zdobył cztery bramki w siedmiu meczach w eliminacjach" - czytamy na portalu "BBC".

Europejskie baraże do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą miały miejsce 26 i 31 marca 2025 roku.