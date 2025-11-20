Wielka zadra w sercu Lewandowskiego. Niemcy uderzyli w najczulszy punkt

Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie rozpoczną się 11 czerwca przyszłego roku, ale już teraz znamy zdecydowaną większość ich uczestników. Do uzupełnienia pozostaje sześć miejsc - dwa w barażach interkontynentalnych i cztery w barażach europejskich. W tych drugich będzie rywalizowała reprezentacja Polski. Przy tej okazji niemiecki dziennik "Abendblatt" pokusił się o zestawienie największych gwiazd, które nadal czekają na kwalifikację. A te otwiera nasz rodak...

Niemcy nie mogli sobie odpuścić. Oto co wytknęli Lewandowskiemu. "Nie szły mu"

Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, który znalazł się obok Nicolo Barelli, Alexandra Isaka, Kenana Yildiza i Aaron Wan-Bissaki. W tym gronie Polak wydaje się zdecydowanie najbardziej utytułowanym zawodnikiem. - Na poziomie klubowym napastnik wygrał wszystko. Do jego osiągnięć należą tytuły mistrzowskie, puchary kraju, Liga Mistrzów i dwa tytuły Piłkarza Roku FIFA - przypomniała gazeta.

Nie mogła jednak nie wspomnieć o niezbyt imponującym dorobku piłkarza FC Barcelony w finałach mistrzostw świata. - Do tej pory mistrzostwa świata nie szły Lewandowskiemu dobrze: w 2010 i 2014 roku nie zakwalifikował się na nie z reprezentacją Polski. W 2018 roku ówczesny piłkarz Bayernu Monachium brał w nich udział, ale odpadł w fazie grupowej, nie strzelając ani jednego gola. W 2022 roku w Katarze Lewandowski strzelił dwa gole i awansował do 1/8 finału - czytamy.

Brutalna szczerość ws. Lewandowskiego. "To jego ostatnia szansa"

Cały wywód niemieccy dziennikarze zakończyli niepokojącą puentą. - Aby gwiazda Barcelony mogła dodać coś pozytywnego do swojej historii z mistrzostwami świata, powinna przynajmniej zakwalifikować się do nich tej wiosny. To prawdopodobnie jego ostatnia szansa. Lewandowski skończy 38 lat kilka tygodni po turnieju - podsumowano.

Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, aby w wieku niespełna 42 lat Robert Lewandowski pojechał na kolejny mundial. Będzie miał zatem dodatkową motywację, by przejść nadchodzące baraże. Te zostaną rozegrane 26 i 31 marca. Na razie nadal nie wiadomo, z kim się w nich zmierzymy. Zadecyduje o tym losowanie, które odbędzie się w ten czwartek 20 listopada o godz. 13:00.