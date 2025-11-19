Tak Ukraińcy piszą o Lewandowskim przed barażami

Do ostatnich minut trzymaliśmy kciuki, by grający od 61. minuty w dziesiątkę Duńczycy utrzymali w Glasgow remis 2:2 ze Szkotami. Gdyby im się udało, to my znaleźlibyśmy się w pierwszym koszyku. Niestety Wyspiarze zadali w doliczonym czasie gry dwa ciosy i zagwarantowali sobie wyjazd na mundial. Duńczycy zaś zajęli nasze miejsce w koszyku nr 1, spychając nas do tego oznaczonego numerem dwa.
W efekcie w półfinale u siebie zagramy z kimś z trzeciego koszyka (Irlandia, Kosowo, Albania, Bośnia i Hercegowina), a w ewentualnym finale ze zwycięzcą starcia między zespołami z koszyków nr 1 oraz 4. Zakładając, że faworyci wywiążą się ze swych ról, byłby to ktoś z grona: Włochy, Turcja, Dania lub Ukraina. O gospodarzu finału zdecyduje losowanie, choć dla Polski jest opcja, która znacznie zwiększyłaby szansę na domowe granie nawet przed losowaniem. Mowa oczywiście o Ukrainie, jako że ten kraj z wiadomych powodów wszystkie mecze "domowe" grał na polskiej ziemi.
Ukraińcy już rozpisują się o potencjalnym starciu z Polską. Przede wszystkim pod kątem wyzwania, jakim jest zatrzymanie Roberta Lewandowskiego. Portal profootball.ua pisząc o meczu Malta - Polska (2:3) zwrócił uwagę właśnie na bramkę naszego kapitana. - Dla 37-latka był to już gol nr 88 w narodowych barwach. Dzięki temu umocnił swoją pozycję wśród najlepszych reprezentacyjnych strzelców w historii. Przed nim już tylko pięć nazwisk: Malezyjczyk Mokhtar Dahari (89 goli), Belg Romelu Lukaku (89 goli), Hindus Sunnil Chhetri (95 goli) Irańczyk Ali Daei (109 goli), Argentyńczyk Lionel Messi (115 goli) i Portugalczyk Cristiano Ronaldo (143 gole). Jeden odpowiednio celny strzał dzieli go, od zrównania się z Daharim oraz Lukaku i wskoczeniem na 5. miejsce - czytamy.
Ukraina rywalizowała w grupie D w eliminacjach. Zajęła drugie miejsce z dorobkiem dziesięciu punktów w czterozespołowym zestawieniu. Bezpośredni awans wywalczyła Francja (16 pkt), zaś nasi wschodni sąsiedzi w walce o baraże pokonali Islandię (7 pkt). Stawkę zamknął Azerbejdżan (1 pkt). Barażowe losowanie odbędzie się w czwartek 20 listopada o 13:00 w Zurychu.
