Syn Urbana podsumował pracę ojca z reprezentacją. Taką ocenę mu wystawił

Eliminacje do mistrzostw świata dobiegły końca. Znamy już wszystkie europejskie reprezentacje, które zakwalifikowały się bezpośrednio na przyszłoroczny turniej. Część zagra w barażach. W tym drugim gronie znalazła się Polska, która dzięki drugiej części eliminacji zajęła drugie miejsce w grupie. Ustąpiła tylko Holandii. Udaną jesień w reprezentacji zanotował Jan Urban. Dotychczasową kadencję selekcjonera podsumował jego syn Piotr, który także pracuje przy piłce.

Syn Urbana podsumował kadencję taty. Wystawił ocenę

"Czas na krótkie podsumowanie pracy nowego selekcjonera. Kryzys był, teraz go nie ma. Baraże nie były pewne, dziś są. Styl: generalnie solidne mecze i jeden słabszy z Maltą (wygrany). Kilka debiutów i parę nieoczywistych wyborów. 6 meczów, 4 wygrane i 2 remisy. Ocena 0–10: 8" - napisał na swoim profilu na portalu X. Piotr Urban to dyrektor sportowy Akademii Widzewa Łódź.

Jego tata objął drużynę narodową w lipcu, a w roli selekcjonera zadebiutował podczas wrześniowego zgrupowania. Kadra niespodziewanie zremisowała wówczas z Holandią (1:1), a także wygrała z Finlandią (3:1). W październiku Biało-Czerwoni pokonali towarzysko Nową Zelandię (1:0) oraz Litwę (2:0).

Listopadowe zgrupowanie również zakończyło się dla Polski bez porażki. Najpierw przyszedł kolejny już remis z Holandią (1:1), a następnie wywalczone z trudem zwycięstwo z Maltą (3:2). Dzięki tym wynikom, a także rezultatom pozostałych grup Polacy znaleźli się w drugim koszyku baraży europejskiej strefy. Będą w nich losowani z drugiego koszyka.

Na kogo mogą trafić Biało-Czerwoni? W półfinale zmierzą się z jedną z drużyn trzeciego koszyka. Są w nim: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. Jeśli wygrają czeka ich starcie z kimś z ośmiu ekip - zwycięzców meczów drużyn z pierwszego i czwartego koszyka. W gronie potencjalnych przeciwników są Włosi, Turcy, Ukraińcy, Duńczycy, Szwedzi, Rumuni, a także Irlandia Północna i Macedonia Północna.

Losowanie barażowych spotkań odbędzie się w czwartek 20 listopada.