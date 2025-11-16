Złe wieści ws. kontuzji Szymańskiego. Przegapi kluczowy mecz

W piątek w biało-czerwonych barwach zabrakło Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka, którzy leczą urazy, a także Bartosza Slisza i Przemka Wiśniewskiego, którzy pauzowali z powodu kartek. Jak się okazało: to nie był koniec kadrowych problemów reprezentacji Polski. Szymański już na początku spotkania doznał kontuzji. Początkowo wydawało się, że będzie mógł kontynuować grę, ale ostatecznie w 13. minucie został zmieniony przez Bartosza Kapustkę.

Co dalej z Szymańskim? Nowe informacje

Listopadowe okienko reprezentacyjne jeszcze się nie skończyło. W poniedziałek Biało-Czerwoni rozegrają ostatni mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Przeciwko kadrze Malty naszego zespołu na pewno nie wspomoże Sebastian Szymański - już w sobotę dowiedzieliśmy się, że Polak opuścił zgrupowanie kadry Polski. Ale jak długo będzie pauzował gracz Fenerbahce?

Jak twierdzi portal "sabah.com.tr" - około miesiąca. Szymański miał w trakcie meczu z Holandią doznać "naderwania mięśnia przywodziciela długiego". Do treningów wróci zapewne dopiero w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Zabraknie go w kilku ważnych meczach Fenerbahce - przede wszystkim derbowym z Galatasaray, które zaplanowano na 1 grudnia. Polak raczej nie zagra też w dwóch starciach Ligi Europy.

Sebastian Szymański to 50-krotny reprezentant Polski. Zanim trafił do Fenerbahce, reprezentował barwy takich zespołów jak Feyenoord, Dinamo Moskwa oraz Legia Warszawa.