Nieoczekiwany gość w hotelu kadry. Lewandowski wypalił: "Co ty tu robisz?"

Trwające okienko reprezentacyjne jest trzecim, podczas którego rolę głównego trenera Polaków pełni Jan Urban. Pod jego wodzą nasza kadra jest jak dotąd niepokonana. Odniosła trzy zwycięstwa - z Nową Zelandią, Finlandią oraz Litwą. A także dwa remisy - z faworyzowaną Holandią. W poniedziałek Biało-Czerwoni zagrają natomiast z Maltą, po czym będą spoglądać już w kierunku baraży do mundialu.

Niespodziewany gość przed meczem z Holandią. Lewandowski zaskoczony

Reprezentacja Polski w piątkowym meczu z Holandią, który zremisowała 1:1, była dość mocno osłabiona. Z powodu kontuzji wystąpić w nim nie mogli Łukasz Skorupski i Jan Bednarek. Zawieszeni za przekroczenie limitu kartek byli natomiast Bartosz Slisz oraz Przemek Wiśniewski. Mimo tego Jan Urban był w stanie tak ustawić zespół, że ten zdecydowanie stanął na wysokości zadania.

W niedzielę na kanale "Łączy nas piłka" na Youtube" pojawił się vlog z kulisami z piątkowego spotkania. Jak się okazuje, zanim piłkarze zdążyli wyjść na boisko, otrzymali niespodziewane wsparcie. Odwiedził ich kontuzjowany Jan Bednarek. Jednym z zawodników, którzy w hotelu natknęli się na niego jako pierwsi, był Robert Lewandowski. - Co ty tu robisz? - powiedział widocznie zaskoczony piłkarzy FC Barcelony.

Bednarek przywitał się też z innymi kadrowiczami i wymienił z nimi parę zdań. - Już się cieszę, że tu jestem - powiedział w pewnym momencie doświadczony obrońca. Porozmawiał także chwilę z Janem Urbanem. Całą sytuację można zobaczyć na poniższym wideo od 12:40:

Zawodnika FC Porto nie będzie w drużynie też podczas poniedziałkowego meczu z Maltą. Biało-Czerwoni wyjdą na boisko o godzinie 20:45.