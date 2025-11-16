Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Nieoczekiwany gość w hotelu kadry. Lewandowski wypalił: "Co ty tu robisz?"
W piątek reprezentacja Polski zremisowała na Stadionie Narodowym z Holandią, mimo braku kilku istotnych zawodników. Jak możemy dowiedzieć się z vloga na kanale "Łączy nas piłka" - jeden z nich niespodziewanie pojawił się na zgrupowaniu kadry. Zaskoczony jego obecnością był Robert Lewandowski. - Co ty tu robisz? - rzucił kapitan Biało-Czerwonych.
Robert Lewandowski zdziwiony gościem w hotelu kadry
fot. Łączy nas Piłka

Trwające okienko reprezentacyjne jest trzecim, podczas którego rolę głównego trenera Polaków pełni Jan Urban. Pod jego wodzą nasza kadra jest jak dotąd niepokonana. Odniosła trzy zwycięstwa - z Nową Zelandią, Finlandią oraz Litwą. A także dwa remisy - z faworyzowaną Holandią. W poniedziałek Biało-Czerwoni zagrają natomiast z Maltą, po czym będą spoglądać już w kierunku baraży do mundialu.

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Niespodziewany gość przed meczem z Holandią. Lewandowski zaskoczony

Reprezentacja Polski w piątkowym meczu z Holandią, który zremisowała 1:1, była dość mocno osłabiona. Z powodu kontuzji wystąpić w nim nie mogli Łukasz Skorupski i Jan Bednarek. Zawieszeni za przekroczenie limitu kartek byli natomiast Bartosz Slisz oraz Przemek Wiśniewski. Mimo tego Jan Urban był w stanie tak ustawić zespół, że ten zdecydowanie stanął na wysokości zadania.

ZOBACZ TEŻ: Krychowiak nagle pojawił się na scenie. Niebywałe, co "nawinął"

W niedzielę na kanale "Łączy nas piłka" na Youtube" pojawił się vlog z kulisami z piątkowego spotkania. Jak się okazuje, zanim piłkarze zdążyli wyjść na boisko, otrzymali niespodziewane wsparcie. Odwiedził ich kontuzjowany Jan Bednarek. Jednym z zawodników, którzy w hotelu natknęli się na niego jako pierwsi, był Robert Lewandowski. - Co ty tu robisz? - powiedział widocznie zaskoczony piłkarzy FC Barcelony.

Bednarek przywitał się też z innymi kadrowiczami i wymienił z nimi parę zdań. - Już się cieszę, że tu jestem - powiedział w pewnym momencie doświadczony obrońca. Porozmawiał także chwilę z Janem Urbanem. Całą sytuację można zobaczyć na poniższym wideo od 12:40:

 

Zawodnika FC Porto nie będzie w drużynie też podczas poniedziałkowego meczu z Maltą. Biało-Czerwoni wyjdą na boisko o godzinie 20:45.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: