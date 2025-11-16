Policja ogłasza po meczu Polska - Holandia. Dziesiątki zatrzymanych kibiców

Race na boisko rzuciły osoby ze stowarzyszenia "To my Polacy". Ich przedstawiciel, Mateusz Pilecki, po meczu w "Kanale Sportowym" za tą sytuacją obwiniał służby porządkowe, które nie pozwoliły wnieść na trybuny specjalnie przygotowanej oprawy. Przerwanie spotkania z Holandią było zatem formą protestu. Ten nie przekonał jednak nikogo. Zachowanie części kibiców skrytykował nawet trener Jan Urban.
Policja ogłasza po meczu na Narodowym. Musiała działać
Komenda stołecznej Policji ma obecnie być w trakcie czynności mających ustalić, którzy dokładnie kibice byli odpowiedzialnie za odpalenie i rzucenie rac. Niezależnie od tego, dowiedzieliśmy się, że w piątek doszło do licznych zatrzymań. Oto słowa podkomisarz Jacka Wiśniewskiego:
- Przed starciem policja zatrzymała dwadzieścia dwie osoby, z czego dziewiętnaście w związku z posiadaniem środków odurzających, dwie osoby za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także pięć jako poszukiwane do odbycia kary w areszcie śledczym lub zakładzie karnym - stwierdził funkcjonariusz, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Dodatkowo: wiemy też, że 104 kibiców nie zostało wpuszczonych na stadion z powodu nietrzeźwości.
ZOBACZ TEŻ: PZPN odpowiada ws. oprawy i rac na meczu z Holandią. "Zagrożenie życia i zdrowia"
Reprezentację Polski czeka jeszcze jedno spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata, tym razem na wyjeździe. W poniedziałek Biało-Czerwoni, którzy zajmują drugie miejsce w grupie G, zmierzą się z Maltą. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:45.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!