Marciniak poprowadzi hit eliminacji o awans na MŚ! To kluczowy mecz dla Polski

Wczorajsze zmagania w grupie C eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata były niezwykle chaotyczne. Wydawało się, że Szkoci przegrywając z niemającą już żadnych szans Grecją grzebią swoje szanse na bezpośredni awans. Pomogli... Duńczycy, którzy nie wykorzystali szansy na praktyczne zapewnienie sobie wyjazdu na mundial. Szokująco zremisowali w Kopenhadze z Białorusią.

Sprawia to, że kończące zmagania spotkanie Danii ze Szkocją nabrało wielkiego znaczenia. W Glasgow odbędzie się bowiem bezpośredni pojedynek o miejsce na amerykańskim mundialu. Zwycięzcy będą mogli sprawdzać transatlantyckie połączenia lotnicze, przegranym pozostanie walka w barażach o bilety. W przypadku remisu, na mistrzostwa świata awansuje Dania.

Szkocja - Dania, a sprawa polska

Jest to również niezwykle ważne spotkanie dla... reprezentacji Polski! Wszystko rozbija się o rozstawienia w barażach. Na teraz Polska zajmuje ostatnie miejsce w pierwszym, najwyższym koszyku. Oznacza to, że rywalem w półfinale baraży będzie jedna z drużyn, które dostały drugą szansę dzięki występom w Lidze Narodów.

Zmienić to może jednak niekorzystny wynik w meczu Szkocja - Dania. Jeżeli Szkoci wygrają to spotkanie, wywalczą sobie bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. To sprawi z kolei, że w barażach będą musieli grać Duńczycy. Niestety, są oni wyżej notowani od Polaków w rankingu, co może zepchnąć podopiecznych Jana Urbana do drugiego koszyka.

Marciniak posędziuje hit!

Dzisiaj okazało się, że na sędziego tego spotkania wybrano Szymona Marciniaka. Pomagać mu będą sędziowie liniowi - Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym ogłoszono Pawła Raczkowskiego. Arbitrem VAR będzie Tomasz Kwiatkowski, zaś jego asystentem - Daniel Stefański. To kolejne spotkanie o wielkiej wadze, które zostało przyznane polskiemu zespołowi sędziowskiemu. UEFA jednak zaskoczyła. Zazwyczaj unika się sytuacji, w których sędzia mógłby zostać oskarżony o niezachowanie bezstronności, a w tym przypadku na odpowiednim rezultacie skorzysta Polska.

Co ciekawe, drugie spotkanie ostatniej kolejki grupy C również poprowadzi polski zespół. Damian Sylwestrzak został wyznaczony na głównego sędziego meczu Białoruś - Grecja. Sędziami liniowymi będą Paweł Sokolnicki i Adam Karasewicz, a technicznym - Patryk Gryckiewicz. Piotr Lasyk będzie pełnić rolę sędziego VAR, asystować mu będzie Paweł Malec.