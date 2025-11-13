Polska straci pierwszy koszyk w barażach do MŚ? Oto scenariusze

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie mecze w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. W piątek kadra Jana Urbana zagra na Stadionie Narodowym z Holandią, a w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Aktualnie Polska zajmuje drugie miejsce w grupie G z 13 punktami i traci trzy do prowadzącej Holandii. Polska ma też trzy punkty przewagi nad Finlandią, więc ma bardzo duże szanse na to, by w marcu przyszłego roku zagrać w barażach o mundial. Z jakiego koszyka byliby losowani Polacy?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak będzie wyglądać skład na Holandię? Żelazny: Co ty się tak na Kapustkę uparłeś?"

Polska może spaść do drugiego koszyka. To musi się wydarzyć

Podział na koszyki przed losowaniem par barażowych jest dokonywany na bazie notowania rankingu FIFA, który zostanie opublikowany 19 listopada. Wtedy dwanaście drużyn, które zajęły drugie miejsca w grupach eliminacyjnych, zostanie podzielonych na trzy koszyki po cztery zespoły.

W tym momencie Polska byłaby w pierwszym koszyku, wraz z Włochami, Turcją i Ukrainą. Zespoły z pierwszego koszyka trafią na drużyny z koszyka numer cztery, w którym znajdują się zwycięzcy grup Ligi Narodów. To Walia, Rumunia, Szwecja oraz Irlandia Północna. Wygrana z Maltą i remis z Holandią da Polsce niemal pewne miejsce w pierwszym koszyku.

Co jednak w przypadku, gdy Polska wygra z Maltą i przegra z Holandią? W takiej sytuacji aż trzy zespoły będą miały szanse "wyrzucić" Polskę. Jednym z nich jest Walia, która w listopadzie zagra z Macedonią Północną i Liechtensteinem w grupie J. Dwa zwycięstwa Walii zepchną Polskę do drugiego koszyka. Podobny scenariusz jest w kontekście Węgier, które mają przed sobą mecze z Armenią i Irlandią w grupie F.

Bardzo istotne będzie też, co się wydarzy w meczach grupy C. Tam Dania i Szkocja mają po dziesięć punktów. Bezpośredni awans Szkocji będzie oznaczał, że Dania znajdzie się w pierwszym koszyku, a Polska w drugim. Jeżeli to Dania wywalczy miejsce na mundialu poprzez grupę eliminacyjną, to Szkocja będzie losowana z drugiego koszyka.

Zobacz też: Udali się do Watykanu przed meczem z Polską. "Wyjątkowa chwila"

Aktualny podział koszyków do baraży MŚ 2026 (wg Football Meets Data):

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk 2: Walia, Węgry, Szkocja, Czechy

Koszyk 3: Słowacja, Albania, Rumunia, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Irlandia Północna, Macedonia Północna, Mołdawia

Losowanie par barażowych do mistrzostw świata 2026 odbędzie się 20 listopada. Z kolei 5 grudnia Centrum sztuk performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie będzie gościć główne losowanie grup na przyszłoroczny mundial.