Rywale kadry Urbana zaskoczyli przed meczem z Polską. Oto co wymyślili

Reprezentacja Polski sposobi się do rozegrania dwóch ostatnich meczów w tym roku. Biało-Czerwoni najpierw zmierzą się z Holandią (14 listopada), a następnie na wyjeździe z Maltą (17 listopada). Ci drudzy rywale przed listopadowym zgrupowaniem postanowili zwrócić się w kierunku bożej opatrzności.

Papieskie błogosławieństwo rywali Polaków. "Wyjątkowa chwila"

"Wyjątkowa chwila w Watykanie z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV. Reprezentacja Malty w piłce nożnej mężczyzn oraz delegacja pod przewodnictwem prezesa MFA Bjorna Vassallo i trenera reprezentacji Emilio De Leo miały zaszczyt uczestniczyć w audiencji papieskiej i otrzymać błogosławieństwo Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV" - napisano na profilu maltańskiej federacji na Facebooku.

"W towarzystwie Jego Ekscelencji Franka Zammita, ambasadora Malty przy Stolicy Apostolskiej, delegacja wręczyła Jego Świątobliwości koszulkę reprezentacji narodowej z okazji 125. rocznicy powstania, upamiętniającą ten historyczny kamień milowy w maltańskiej piłce nożnej. Była to naprawdę niezapomniana uroczystość, podczas której świętowano wiarę, ducha sportowego i piękno gry" - czytamy.

Na Facebooku opublikowano galerię zdjęć ze spotkania. Papież Leon XIV otrzymał od Maltańczyków trykot z napisem Papież Leon i numerem 14. Głowa kościoła katolickiego to znany kibic sportu. Poza piłką nożną interesuje się tenisem.

Maltańczycy od początku trwających eliminacji do MŚ rozegrali sześć meczów. Cztery z nich przegrali i dwa zremisowali. Oba spotkania bez porażki zanotowali z Litwą, remisując z nią 0:0 i 1:1. W pierwszym meczu z Polską, który rozegrany został w marcu w Warszawie, nasi poniedziałkowi rywale przegrali 0:2. Oba gole dla kadry prowadzonej wówczas jeszcze przez Michała Probierza zdobył Karol Świderski. Kapitanem w zespole rywali był z kolei znany z występów w Stali Mielec pomocnik Matthew Guillaumier.