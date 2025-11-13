Selekcjoner europejskiej kadry trafi do Legii? Jest komentarz rzecznika!

Od rozstania z Edwardem Iordanescu minęły już dwa tygodnie. Nie słychać jednak żadnych konkretów w kontekście wyboru nowego szkoleniowca Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo Najciekawsze wystąpienie Lewandowskiego? "Pomogli mu się przygotować"

W tym tygodniu polskie media powołując się na cypryjskie źródła podały informację o tym, że Michał Żewłakow trenera dla Wojskowych wypatrzył właśnie na Cyprze. Miałby nim być Apostolos Mantzios, obecny selekcjoner tamtejszej reprezentacji. 56-latek przed objęciem kadry prowadził wyłącznie greckie kluby - między innymi Panionios, Levadiakos, PAS Lamia, Asteras Tripoli, a ostatnio Aris Saloniki.

Pod wodzą Manziosa Cypr osiąga niezłe rezultaty. W trakcie eliminacji do MŚ 2026 udało się zremisować z Rumunią oraz Bośnią i Hercegowiną. Michał Żewłakow ponoć wysoko ceni sobie umiejętności tego szkoleniowca. Ma zresztą dużo kontaktów w Grecji - zdobył je, gdy przez cztery sezony grał w Olympiakosie. Problemem ze ściągnięciem Mantziosa do Legii może być jednak fakt, że Grek... o niczym nie wie.

Cel Legii zostanie na Cyprze?

O sprawie wypowiedział się rzecznik prasowy cypryjskiej federacji piłkarskiej, Konstantinos Siamboullis. - Nic dziwnego, że pojawiają się plotki dotyczące trenera, zwłaszcza patrząc na progres naszej reprezentacji w ostatnim czasie. Osobiście porozmawiałem z selekcjonerem Mantziosem. Kazał przekazać, że nie prowadzi żadnych rozmów. Był zaskoczony takimi informacjami. Jest skupiony na swojej pracy i zbliżających się meczach reprezentacji. Ma umowę do 2026 roku i nie ma potrzeby drążyć tego tematu.

Wszystko wskazuje więc na to, że Legia wciąż pozostaje bez trenera. Fredi Bobic i Michał Żewłakow muszą szukać dalej.

Po odejściu Edwarda Iordanescu drużynę tymczasowo objął Inaki Astiz - były piłkarz Legii, a ostatnio asystent pierwszej drużyny. Nie poprawił on jednak wyników stołecznego klubu. Zaczęło się od wyjazdowego remisu z Widzewem Łódź. Wyprawa do Słowenii zakończyła się niepowodzeniem - Celje zwyciężyło 2:1. Na koniec takim samym stosunkiem bramek przy Łazienkowskiej zatriumfował beniaminek z Niecieczy, dla którego było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo nad Legią w historii klubu.