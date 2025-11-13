"Jeden na drugiego nadaje". Kadrowicz ostro o biografii Lewandowskiego

Slisz zakończył już swoją grę w tym sezonie. Jego Atlanta United nie awansowała do play-offów MLS, więc dla 28-latka bieżące zgrupowanie będzie ostatnim kontaktem z piłką na kilka tygodni. Nowy sezon amerykańskiej ligi rozpocznie się pod koniec lutego.

Przy okazji zgrupowania rozmowę z 20-krotnym reprezentantem Polski przeprowadził Przemysław Langier z Interii Sport. Jednym z poruszonych wątków była kwestia niedawno wydanej książki o Robercie Lewandowskim, w której Sebastian Staszewski opisywał historie z życia 37-latka - w tym te związane z reprezentacją narodową, której Lewandowski jest kapitanem.

"Widziałem jak na razie tylko kilka urywków, czy też wywiad Sebastiana u pana Rymanowskiego i powiem, że niektóre rzeczy są dla mnie niesmaczne. Przy czym - nie uważam, że to wina Sebastiana, on po prostu pokazał, jakie sytuacje zdarzają się między kadrowiczami. Można powiedzieć, że troszkę się wylało i ujrzało światło dzienne" - opowiedział Bartosz Slisz o swoich wrażeniach związanych z szumem wobec książki.

To Sliszowi się nie podoba

Przemysław Langier poprosił swojego rozmówcę o rozwinięcie tematu. Slisz odpowiedział: "Na przykład relacje między niektórymi zawodnikami - jak jeden na drugiego nadaje. To jest coś, co mi się bardzo nie podoba, choć OK, nie każdy się musi lubić - tak działa życie. Ale ludzie, oglądając vlogi na Łączy Nas Piłka, widzą tylko pozytywne rzeczy. Ta książka może chyba pokazać nieco więcej kibicowi reprezentacji".

"Wydaje mi się, że przez to, że nie ma Łukasza (Skorupskiego), to nie ma większych zgrzytów. O tym się trochę rozmawia… Choć też pamiętajmy, że książka dopiero wyszła i nie wiem, czy ktokolwiek stąd już ją przeczytał. Dopiero zobaczymy, co dokładnie w niej jest" - tak 26-latek opisał atmosferę na zgrupowaniu. Skorupski był jednym z najgłośniejszych krytyków Lewandowskiego ws. afery premiowej.

Jaki Lewandowski jest w szatni?

Na koniec Przemysław Langier zapytał, czy wrażenie o zachowaniu Lewandowskiego w szatni, które - bazując na lekturze - wskazuje na jego nieco bierniejszą postawę ze względu na pogoń za doskonałością. "Nie uważam, że w kadrze jest z boku. Gdy przyjechałem pierwszy, czy drugi raz na zgrupowanie, Robert był nieco inną osobą - zamkniętą. Podobnie oceniałem powód - to dążenie do perfekcjonizmu, wszystko na 100 procent. Ale on się zmieniał z biegiem czasu. Obecnie jest bardziej otwarty na grupę, więcej rozmawia, żartuje. Nastąpiła pewna metamorfoza i to na pewno na plus" - podsumował reprezentacyjny pomocnik.

Bartosz Slisz, podobnie jak Przemysław Frankowski, nie zagra w piątkowym spotkaniu z Holandią. Są zawieszeni na ten mecz przez nadmiar żółtych kartek. Mecz rozpocznie się 14 czerwca o 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.