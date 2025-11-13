Cała Europa bije się o absolutną perełkę! Padnie rekord. Giganci dają 100 mln

18-letni Yan Diomande zachwyca wielu - kibiców, dziennikarzy oraz skautów. W ostatnich trzech meczach zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty, a jego RB Lipsk jest wiceliderem Bundesligi. Również bardziej szczegółowe statystyki pokazują, że skrzydłowy to prawdziwy diamencik. Jest jednym z najefektywniejszych dryblerów, do tego jest niezwykle szybki.

REKLAMA

Zobacz wideo Najciekawsze wystąpienie Lewandowskiego? "Pomogli mu się przygotować"

Młody skrzydłowy w październiku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji i od razu strzelił też swoją pierwszą bramkę. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Seszele 7:0. Cztery dni później przeciwnikiem Iworyjczyków była Kenia. Diomande i tym razem wpisał się na listę strzelców, a z jego pomocą WKS zwyciężyło 3:0. Tym samym zapewniony został awans na przyszłoroczny mundial - co imponujące, wywalczony bez straconej bramki w którymkolwiek z 10 spotkań eliminacyjnych.

Pierwszym europejskim klubem Iworyjczyka był... spadkowicz z LaLigi. Diomande swój pierwszy mecz w lidze hiszpańskiej zagrał pod koniec marca zeszłego roku, ale głośno o nim zrobiło się w maju. W ostatnich czterech meczach strzelił dwa gole i zanotował asystę, ale chociaż Leganes wygrało aż trzy z nich - do utrzymania zabrakło punktu. Na otarcie łez działaczom został potężny czek, który otrzymali za 18-latka. RB Lipsk zapłacił bowiem aż 20 milionów euro. Teraz Niemcy mogą liczyć na kilkukrotną przebitkę.

Wielkie zainteresowanie, kwota rekordowa!

Niemiecki Bild donosi, że wśród klubów blisko obserwujących Diomande są PSG, Real Madryt, Chelsea, Liverpool oraz Manchester City. Działacze Lipska są bardzo zadowoleni z zainteresowania, które wywołuje młody skrzydłowy. Iworyjczyk co prawda nie ma wpisanej klauzuli wykupu, jednak w RB chcą przekonać, a nie zmusić 18-latka do pozostania w drużynie na kolejny sezon.

Jeżeli to by się nie udało, to ustalona została już cena, za którą inne kluby mogłyby wykupić Diomande. RB Lipsk za wykup swojej najnowszej gwiazdki ma sobie życzyć aż 100 milionów euro. Jeżeli skrzydłowy odszedłby za takie pieniądze, byłby to rekord transferowy niemieckiego klubu. Do tej pory najdrożej sprzedanym zawodnikiem był Josko Gvardiol. Chorwacki obrońca w sierpniu 2023 roku kosztował Manchester City 90 milionów.