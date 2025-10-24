Urban przemówił ws. powołania "polskiego Yamala". "Pójdę do Jurka Brzęczka"

Reprezentacja Polski za kadencji Jana Urbana rozegrała już cztery mecze. W żadnym z nich nie poniosła porażki. Najpierw był remis z Holandią (1:1), następnie trzy triumfy. Kolejno z Finlandią (3:1), Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0). Ostatnie dwa wymienione pojedynki odbyły się w październiku. Już wtedy mnóstwo ekspertów apelowało do Urbana, by powołał Oskara Pietuszewskiego. Selekcjoner pozostał nieugięty, mówiąc, że 17-letniemu zawodnikowi nie stanie się żadna krzywda, gdy ponownie zagra w kadrze do lat 21.

Urban mówi o ważnej kwestii. "Mogę zmienić zdanie"

Czy coś w tej sprawie się zmieniło? Urban wyjaśnia, w jakiej sytuacji mógłby zaprosić utalentowanego gracza na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji.

- Mamy go na radarze, obserwujemy, ale i uważamy, że jego kariera rozwija się bardzo dobrze. Jednocześnie nie jestem przekonany, że dokładnie w tym momencie jest mu potrzebna "zmiana szkoły". Jeśli się na to zdecydujemy - będzie z nami. Natomiast jest inne pytanie: czy będąc z nami, grałby tyle, co w młodzieżówce? Dyskusyjne. Zobaczymy, czy dostanie powołanie. Dziś mogę powiedzieć jedno, a jutro zmienić zdanie - powiedział Urban w rozmowie z Interią.

- Może się zdarzyć, że ktoś dozna kontuzji, a Pietuszewski będzie w ogromnym gazie. Wtedy pójdę do Jurka Brzęczka i powiem mu: sorry, ale muszę ci go zabrać - dodał.

Pietuszewski gwiazdą młodzieżowej reprezentacji

Urban dał do zrozumienia, że spośród piłkarzy reprezentacji Polski U-21 to właśnie Pietuszewski jest najbliżej powołania do seniorskiej kadry. W listopadzie może jednak nastąpić konflikt interesów.

Nasz zespół do lat 21 rozpoczął eliminacje do mistrzostw Europy od czterech zwycięstw, a właśnie w listopadzie czeka go hitowy mecz z Włochami. Italia także ma komplet punktów. Pietuszewski z kolei jest jedną z najjaśniejszych postaci reprezentacji Polski U-21. Urban przyznał, że jeśli zabierze go trenerowi Jerzemu Brzęczkowi, to ten może być zły, ale w pełni zaakceptuje tę decyzję, bo leży mu na sercu dobro seniorskiej kadry, która jest najważniejsza.