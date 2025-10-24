Tak Ziółkowski zareagował na zmianę w 30. minucie. Zawrzało na ławce

Jan Ziółkowski stopniowo otrzymywał od Gian Piero Gasperiniego coraz więcej minut. Polak wszedł m.in. na boisko z ławki rezerwowych w starciu z Interem Mediolan i wówczas zebrał pozytywne recenzje. Nie minęło dużo czasu, a doświadczony szkoleniowiec wystawił byłego zawodnika Legii w podstawowym składzie na mecz Ligi Europy z Viktorią Pilzno. Niestety tym razem można było mieć do defensora sporo zastrzeżeń. Niewielu jednak spodziewało się, że ten nie dotrwa nawet do końca pierwszej połowy.
Większość branżowych mediów nie zostawiło na Ziółkowskim suchej nitki. Tak było m.in. w przypadku dziennikarzy portalu Roma Today. Wystawiono mu ocenę "4".
"Poważny błąd młodego polskiego piłkarza, który przegrał pojedynek i pozwolił uciec Adu, który otworzył wynik meczu. Gasperini zdjął go z boiska po 30 minutach, gdy Roma przegrywała dwoma bramkami. Koszmarny debiut w pierwszym składzie" - czytamy.
Podczas konferencji prasowej Ziółkowskiego w obronę wziął Gasperini, a jak wyglądała reakcja Polaka na zmianę w pierwszej połowie? Defensor nie mógł oczywiście być zadowolony. Szczegóły przekazał dziennik "Corriere dello Sport".
"Schodząc z boiska, Ziółkowski rzucił Gasperiniemu wymowne spojrzenie, ledwo podał mu rękę i usiadł na ławce rezerwowych, przywitany przez Cristante, który próbował go pocieszyć, przybijając mu piątkę" - czytamy.
20-latek był tak bardzo zły na całą sytuację, że do akcji musiał wkroczyć jeden z członków sztabu AS Romy. "Ziółkowski zaczął coś mamrotać, wyraźnie zirytowany. Kierownik zespołu, Vincenzo Todaro, w końcu podszedł do niego, aby z nim porozmawiać i prawdopodobnie go uspokoić" - dodaje "Corriere dello Sport".
Ostatecznie Roma przegrała z Viktorią Pilzno 1:2. Czwartkowy mecz to ważna lekcja dla Ziółkowskiego. Teraz pozostaje pytanie, kiedy Polak ponownie otrzyma szansę gry. Ewentualna okazja na rehabilitację już w najbliższą niedzielę. Wówczas jego zespół zagra na wyjeździe z Sassuolo w spotkaniu Serie A.
