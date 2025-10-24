Tak Ziółkowski zareagował na zmianę w 30. minucie. Zawrzało na ławce

Jan Ziółkowski stopniowo otrzymywał od Gian Piero Gasperiniego coraz więcej minut. Polak wszedł m.in. na boisko z ławki rezerwowych w starciu z Interem Mediolan i wówczas zebrał pozytywne recenzje. Nie minęło dużo czasu, a doświadczony szkoleniowiec wystawił byłego zawodnika Legii w podstawowym składzie na mecz Ligi Europy z Viktorią Pilzno. Niestety tym razem można było mieć do defensora sporo zastrzeżeń. Niewielu jednak spodziewało się, że ten nie dotrwa nawet do końca pierwszej połowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Tak Ziółkowski zareagował na decyzję Gasperiniego

Większość branżowych mediów nie zostawiło na Ziółkowskim suchej nitki. Tak było m.in. w przypadku dziennikarzy portalu Roma Today. Wystawiono mu ocenę "4".

"Poważny błąd młodego polskiego piłkarza, który przegrał pojedynek i pozwolił uciec Adu, który otworzył wynik meczu. Gasperini zdjął go z boiska po 30 minutach, gdy Roma przegrywała dwoma bramkami. Koszmarny debiut w pierwszym składzie" - czytamy.

Podczas konferencji prasowej Ziółkowskiego w obronę wziął Gasperini, a jak wyglądała reakcja Polaka na zmianę w pierwszej połowie? Defensor nie mógł oczywiście być zadowolony. Szczegóły przekazał dziennik "Corriere dello Sport".

"Schodząc z boiska, Ziółkowski rzucił Gasperiniemu wymowne spojrzenie, ledwo podał mu rękę i usiadł na ławce rezerwowych, przywitany przez Cristante, który próbował go pocieszyć, przybijając mu piątkę" - czytamy.

Kierownik AS Romy uspokajał Ziółkowskiego

20-latek był tak bardzo zły na całą sytuację, że do akcji musiał wkroczyć jeden z członków sztabu AS Romy. "Ziółkowski zaczął coś mamrotać, wyraźnie zirytowany. Kierownik zespołu, Vincenzo Todaro, w końcu podszedł do niego, aby z nim porozmawiać i prawdopodobnie go uspokoić" - dodaje "Corriere dello Sport".

Czytaj także: W Barcelonie biją na alarm tuż przed El Clasico. "Wycofał się"

Ostatecznie Roma przegrała z Viktorią Pilzno 1:2. Czwartkowy mecz to ważna lekcja dla Ziółkowskiego. Teraz pozostaje pytanie, kiedy Polak ponownie otrzyma szansę gry. Ewentualna okazja na rehabilitację już w najbliższą niedzielę. Wówczas jego zespół zagra na wyjeździe z Sassuolo w spotkaniu Serie A.