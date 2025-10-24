W ostatnich tygodniach w dobrej formie jest Matty Cash. Postawę reprezentanta Polski postanowiła nagrodzić Aston Villa. Coraz więcej mówi się o podpisaniu nowej umowy, która obowiązywać miałaby nawet do 2030 roku.

Matty Cash od lat jest podstawowym obrońcą Aston Villi. Rozegrał dla tego klubu już 192 mecze we wszystkich rozgrywkach. W tym sezonie dwunastokrotnie wychodził na boisko. Strzelił też bramkę z Sunderlandem. Jego drużyna po nie najlepszym początku sezonu wygrała trzy ligowe mecze z rzędu i po ośmiu kolejkach zajmuje 11 miejsce w tabeli Premier League. Wczoraj z kolei przegrali pierwsze spotkanie w Lidze Europy. Lepsze okazało się Go Ahead Eagles.

Cash gra również pierwsze skrzypce w kadrze narodowej. Selekcjoner Jan Urban chętnie na niego stawia, a obrońca odpłaca się bramkami - wpisał się na listę strzelców dwukrotnie, w meczach z Holandią i Finlandią.

Nowa umowa Casha

Informację o przedłużeniu kontraktu reprezentanta Polski podał na Twitterze Nicolo Schira, dziennikarz specjalizujący się w sprawach transferowych. Według niego nowa umowa obrońcy ma obowiązywać do czerwca 2029 roku, jednak pojawi się w niej zapis o jej przedłużeniu o kolejny rok. Cash będzie miał wtedy 32 lata.

W najbliższym czasie można się więc spodziewać oficjalnego ogłoszenia podpisania nowej umowy z reprezentantem Polski.

Matty Cash do Aston Villi przeszedł w 2020 roku z Nottingham Forest. O przedłużeniu pierwszej umowy obrońcy poinformowano w kwietniu 2022 roku. Teraz kontrakt reprezentanta Polski zostanie wydłużony po raz kolejny. Jeżeli wypełni go w całości, barwy klubu z Birmingham będzie reprezentować przez dekadę.