Wstyd! Kompromitacja Lecha w Lidze Konferencji! "Należą się przeprosiny"

Lista wstydu jest długa: Wisła – Levadia. Lech – Żalgiris, Lech – Stjarnan. Legia – Vetra Wilno. Wisła Kraków – Valerenga, GKS Katowice - Cementarnica Skopje, Jagiellonia - Irtysz Pawłodar, Legia – Dudelange. I – niestety – mimo że polskie kluby coraz pewniej radzą sobie w Europie, wciąż jest uzupełniana o nowe mecze.

Zwykle do najbardziej bolesnych wpadek dochodziło w eliminacjach europejskich pucharów, bo w fazie grupowej nie było już tak ewidentnie słabych drużyn. Liga Konferencji Europy zmieniła jednak krajobraz i pozwoliła Lechowi Poznań zmierzyć się z zespołem z ligi gibraltarskiej, która w czwartek przegrał z Lincoln Red Imps 1:2. Emocje na bok. Znajdą się obiektywne argumenty, by uznać tę porażkę za najbardziej wstydliwą ze wszystkich - otóż gibraltarska liga jest sklasyfikowana na 54. miejscu w rankingu UEFA. Za Andorą, Białorusią, Luksemburgiem, Czarnogórą, Walią. Jedynie przed San Marino. Jeszcze nigdy w historii polski zespół nie przegrał z zespołem z tak słabej ligi! Levadia, Dudelange czy Stjarnan wyglądają przy Lincoln jak potentaci.

I jeszcze styl tej porażki - na bramkę Lecha poleciało dwanaście strzałów, trzy z nich były celne, a dwa wylądowały w bramce. Lech nie potrafił przejąć inicjatywy, trwale zepchnąć przeciwników do obrony ani zmusić do błędu. Mistrzowie Gibraltaru mieli w składzie trzech piłkarzy po trzydziestce, jednego czterdziestolatka, a fizycznie nie odstawali od wytrenowanych zawodników Lecha. I jeszcze te gole – Mikael Ishak wyrównał po wątpliwym rzucie karnym, ale w 89. minucie Lech i tak wypuścił z rąk choćby jeden punkt. Bolesne, niespodziewane, przykre.

W najnowszym odcinku programu "To jest Sport.pl" były reprezentant Polski Jakub Kosecki wraz z Piotrem Żelaznym, dziennikarzem TVP Sport oraz redaktorem naczelnym magazynu "Kopalnia. Sztuka futbolu", sklasyfikują tę porażkę w rankingu największych kompromitacji polskich klubów w Europie.

Program "To jest Sport.pl" możecie oglądać w każdy piątek w Sport.pl, Gazeta.pl i w naszych mediach społecznościowych.