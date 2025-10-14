Tak wygląda tabela po meczu Polski U-21. Jest pięknie!

Reprezentacja Polski U-21 od września tego roku spisuje się znakomicie. Najpierw we wrześniu wygrała u siebie z Macedonią Północna 3:0 (1:0) i na wyjeździe z Armenią 4:0 (2:0) w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2027, które odbędą się w Serbii i Albanii. Cztery dni temu Biało-Czerwoni pokonali u siebie Czarnogórę 2:0 (2:0).

Tak wygląda tabela Polski U-21. Jest pięknie

We wtorkowy wieczór Polacy zmierzyli się na wyjeździe ze Szwecją. Drużyna prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka po zaledwie 31. minutach prowadziła już 2:0. Obie bramki zdobył Tomasz Pieńko (6. i 31. z rzutu karnego). W drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy bramkę strzelił Kacper Urbański i do przerwy było 3:0! W drugiej połowie padły jeszcze trzy gole, a Polacy mieli wyśmienitą końcówkę. Najpierw w 83. minucie Antoni Kozubal popisał się pięknym strzałem z woleja w polu karnym rywali. W 90. minucie wynik efektownym uderzeniem sprzed pola karnego trafił do siatki Marcel Krajewski. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wynik na 6:0 dla Polski ustalił Pieńko.

Po czterech meczach Polacy są liderem grupy z kompletem punktów i imponującym bilansem bramkowym: 15:0. Na drugim miejscu są Włosi, którzy również wygrali wszystkie mecze, a we wtorkowym spotkaniu pokonali Armenię 5:1.

Najlepsza drużyna grupy pojedzie na mistrzostwa Europy 2027. Awans wywalczy też najlepszy zespół z drugich miejsc, a pozostałe zagrają w barażach.

Teraz Polacy 14 listopada w hitowym starciu zagrają u siebie z Włochami. Początek meczu o godz. 17. Cztery dni później rywalem drużyny Brzęczka będzie Macedonia Północna (godz. 17). Relacja na żywo z obu spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela grupy E kwalifikacji do mistrzostw Europy U-21