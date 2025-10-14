Hitowy transfer Polaka do Romy. "Nie możesz spać i chce ci się wymiotować"

Jan Ziółkowski marzył o transferze do Włoch i zrealizował swój cel. Latem przeniósł się z Legii Warszawa do AS Romy. Polski defensor powoli jest wprowadzany do kadry meczowej. Dotychczas rozegrał w ekipie Giallorossich dwa spotkania, przebywając na boisku łącznie przez 28 minut. Swój potencjał potwierdził w reprezentacji narodowej, gdzie zanotował bardzo dobry mecz przeciwko Nowej Zelandii. Na boisku widzieliśmy go również w końcówce starcia z Litwą.

Ziółkowski musi przygotować się na wycisk. "Zaczynają się męki"

Ziółkowski musi jednak jeszcze przejść jeden chrzest bojowy. Dotychczas bowiem nie miał okazji uczestniczyć w obozie przygotowawczym prowadzonym przez Gian Piero Gasperiniego. Włoski szkoleniowiec przed tym sezonem został zatrudniony w Romie, a wcześniej z sukcesami prowadził Atalantę. Uczynił z niej czołową drużynę włoskiej Serie A, a w 2024 roku wywalczył Ligę Europy.

Jedną z największych gwiazd Atalanty pod wodzą Gasperiniego był Josip Ilicić. Słoweniec w rozmowie z dziennikiem "La Gazzetta dello Sport" wrócił wspomnieniami do współpracy z 67-latkiem i katorżniczych treningów, o których wiele już w przeszłości mówiono.

- Treningi z Gasperinim to coś, czego nigdy nie zapomnę. Jedziesz na obóz przygotowawczy i zaczynają się męki. Pomiędzy treningami nie możesz spać, nogi ci pulsują, jesteś zmęczony i chce ci się wymiotować. Ale to w pewnym momencie wchodzi ci do głowy jak nic innego. Jeśli przetrwasz taki obóz, czyli trzy tygodnie podwójnych treningów i biegów w lesie, wtedy zaczynasz rozumieć, o co chodzi trenerowi - podkreślił Ilicić.

- Nie wiem, ile dzięki tej pracy wygraliśmy meczów. My wytrzymywaliśmy grę przez 90 minut na pełnych obrotach, gdy inni byli wykończenie już po godzinie. Jasne, czasem dochodziło się do kłótni z Gasperinim, ale jeśli się kogoś kocha, to się czasem z nim kłóci - dodał Ilicić.

Świetny początek Romy. Gasperini już działa

Pod wodzą Gasperiniego ekipa ze stolicy Włoch bardzo dobrze rozpoczęła rozgrywki ligowe. Po sześciu kolejkach Roma zgromadziła 15 punktów, wygrywając pięć meczów i przegrywając jeden. To na ten moment daje jej 2. miejsce w tabeli. Prowadzi Napoli z takim samym dorobkiem punktowym, lecz lepszym bilansem bramek.

Po przerwie reprezentacyjnej na Giallorossich czeka hitowy pojedynek z Interem Mediolan. Ten mecz zaplanowano na 18 października. Początek o godz. 20:45.