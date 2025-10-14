Pilne wieści ws. Ekstraklasy w TV. Kto ją będzie pokazywał?

W tym sezonie w europejskich pucharach grają cztery polskie drużyny. Wszystkie zameldowały się w Lidze Konferencji. To rozgrywki, w których nasze zespoły potrafią błyszczeć i dokładać punkty do rankingu UEFA. To wzmacnia też całą ligę, bo motywuje innych do większego wydawania pieniędzy na transakcje piłkarzy w celu walki o miejsca premiowane grą na arenie europejskiej. W ostatnim letnim oknie transferowym widzieliśmy wyścig zbrojeń.

Ważny komunikat. Wtedy dowiemy się, kto pokaże PKO Ekstraklasę

Z roku na rok PKO Ekstraklasa staje się atrakcyjniejsza dla oka. Dlatego z ciekawością będziemy śledzić walkę o prawa mediowe. We wtorek liga poinformowała, że ruszył proces sprzedaży na pokazywanie meczów w latach 2027-2031.

Zakończenie przetargu jest planowane na końcówkę 2026 roku. Kibice przyzwyczaili się do tego, że mogą zobaczyć mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce na antenach Canal Plus. Ta stacja od 1995 roku transmituje Ekstraklasę. Sublicencję ma z kolei TVP, dzięki której może transmitować jedno spotkanie w kolejce. Canal Plus ma prawa do Ekstraklasy do końca sezonu 2026/27.

Można się spodziewać, że przy rosnącym poziomie rozgrywek, wzrośnie też cena, która umożliwi nabycie praw do transmisji.

Ciekawa sytuacja w Ekstraklasie. Górnik Zabrze liderem

W obecnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce rozegrano już jedenaście kolejek. Na czele tabeli niespodziewanie znajduje się Górnik Zabrze, który zgromadził 22 punkty. "Oczko" mniej ma na swoim koncie Jagiellonia Białystok, która rozegrała też o jeden mecz mniej. Podium zamyka Cracovia (18 pkt).