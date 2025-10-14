Gruchnęły wieści o Moderze. Znaleźli przyczynę

10 czerwca 2025 - to data ostatniego meczu z udziałem Jakuba Modera. Zawodnik Feyenoordu Rotterdam zagrał 87 minut w przegranym 1:2 meczu z Finlandią w Helsinkach, który doprowadził do późniejszej dymisji Michała Probierza. Potem Moder wypadł z gry z powodu kontuzji pleców, a absencja cały czas się przedłużała. - Nie jest jeszcze w 100 proc. gotów, ale wrócił już do treningów. Ćwiczy z częścią drużyny, jednak nie jest jeszcze w stanie uczestniczyć w zajęciach z całym zespołem - mówił Robin van Persie, trener Feyenoordu. Kiedy Moder wróci do gry?

Świetne wieści dla Modera. Znalazł przyczynę swoich problemów

Portal meczyki.pl informuje, że przez długi czas specjaliści nie byli w stanie zdiagnozować przyczyny problemu Modera. W ostatnich dniach okazało się, że Moder zmaga się z przepukliną kręgosłupa. "Przepuklina była na tyle dobrze zakamuflowana przy nerwie, że wcześniej było ją trudno namierzyć. Piłkarz miał otrzymać specjalny zastrzyk, który ma mu pomóc w szybkim pozbyciu się problemu" - czytamy w artykule.

W ciągu najbliższych dni Moder ma wrócić do treningów z pełnym obciążeniem, co z pewnością jest dobrą informacją dla Feyenoordu.

Niewykluczone, że Moderowi uda się wrócić do tak dobrej dyspozycji, by otrzymać powołanie do reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie. Do tego czasu Feyenoord zagra z Heraclesem Almelo (19.10), Panathinaikosem (23.10), PSV Eindhoven (26.10), Volendam (01.11), Stuttgartem (06.11) i Go Ahead Eagles (09.11).

Wśród konkurentów do walki o wyjściowy skład Feyenoordu Moder ma m.in. Koreańczyka In-beom Hwanga, Marokańczyka Oussamę Targhalline czy Holendrów - Quintena Timbera i Thijsa Kraaijevelda. Feyenoord jest liderem ligi holenderskiej z 22 punktami i ma trzy punkty przewagi nad drugim PSV.

Urban przemówił ws. Modera. "Wcześniej czy później wróci"

Podczas niedzielnego meczu z Litwą żółtą kartkę otrzymał Bartosz Slisz, który w ten sposób nie wystąpi w listopadowym starciu z Holandią. Jan Urban mówił po meczu z Litwą, że czeka na powrót Modera.

- Wszyscy wiemy, że brakuje obecnie Jakuba Modera. Może do czasu meczu z Holandią wyzdrowieje i zacznie znów grać na wysokim poziomie? Wcześniej czy później wróci do reprezentacji - tłumaczył selekcjoner podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Do tej pory Moder zagrał 35 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.