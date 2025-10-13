Boniek cisnął prawdę między oczy ws. eliminacji. Powtórzył to trzy razy

Polska dotychczas zgromadziła 13 punktów w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni kolejne trzy "oczka" dopisali do swojego dorobku w niedzielę, kiedy pokonali na wyjeździe Litwę 2:0. Podopieczni Jana Urbana zwyciężyli po bramkach Sebastiana Szymańskiego. W całym meczu zachwycił ten pierwszy, ponieważ poza golem zanotował też asystę. Choć nasz zespół nie zagrał wybitnie, to cieszy wykonany plan i czyste konto.

Klarowna sytuacja Polaków w eliminacjach do MŚ

Reprezentacja Polski dzięki pokonaniu Litwy jest już o krok od zapewnienia sobie udziału w barażach o mundial. Boli natomiast trochę fakt, że szanse na pierwsze miejsce w grupie G są znikome. W tabeli prowadzi Holandia z trzema punktami więcej od Polski.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą 14 listopada. Nawet, gdyby Polska zwyciężyła, to później musi jeszcze liczyć na potknięcie Holandii w domowym starciu z Litwą i oczywiście wygrać z Maltą. Jeśli natomiast Polska i Oranje zakończą zmagania w grupie z takim samym dorobkiem punktowym, to wyższą pozycję zajmie ekipa z lepszym bilansem bramkowym. A w tym aspekcie trudno marzyć o dogonieniu rywala.

Boniek zaczął gdybanie. Wspomniał o Lewandowskim

Na platformie X głos ws. sytuacji Polaków w grupie zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN wrócił do czerwcowych wydarzeń, kiedy Michał Probierz zabrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, informując go o tym przez telefon. Później "Lewy" oświadczył, że nie pojawi się już na żadnym na zgrupowaniu kadry pod wodzą Probierza.

Nadszedł mecz z Finlandią. Polska przegrała 1:2, a selekcjoner podał się do dymisji. Miesiąc później nowym szkoleniowcem kadry został Jan Urban.

"I pomyśleć, że w tej słabej grupie, gdyby nie było zakończenia kariery Roberta Lewandowskiego, gdyby nie było gadki o garniturach, gdyby nie było ciągłego galimatiasu, mecz z Holandią byłby o awans do mundialu" - napisał Boniek.

Wpis legendy polskiej piłki oczywiście wywołał dyskusję. Kibice zauważają, że gdyby Polska nie przegrała z Finlandią w czerwcu, to być może Probierz nie podałby się do dymisji, a to sprawiałoby, że kadry nie mógłby przejąć Urban. Tymczasem to pod jego wodzą atmosfera wokół kadry się poprawiła, a piłkarze z przyjemnością przyjeżdżają na zgrupowania.