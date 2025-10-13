Oto co piłkarz Litwy powiedział o polskich kibicach. Zaskakujące słowa

Reprezentacja Polski zgodnie z planem pokonała Litwę 2:0 i zanotowała czwarte zwycięstwo w trwających eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Gole dla zespołu prowadzonego przez Jana Urbana zdobyli Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Wszystko to na oczach tysięcy polskich kibiców, którzy do Kowna przyjechali w wyjątkowo zwartej i zmobilizowanej grupie. Zaprezentowali oprawę i przez praktycznie cały mecz zdzierali gardła dla polskiego zespołu. Głos w ich sprawie postanowił zabrać litewski pomocnik Justas Lasickas. Wygląda na to, że doping naszych fanów nie zrobił na nim większego wrażenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

Litwin zabrał głos ws. polskich kibiców. "W ogóle mnie nie interesują"

- W ogóle mnie nie interesują, zależy mi na litewskich kibicach, na stale rosnącej "Vytis Tribuna". Musimy się dla nich starać, cokolwiek by się nie działo. Cóż, możemy nie wygrać, ale dajemy z siebie wszystko, nasi kibice to widzą. To dla mnie dziesięć razy ważniejsze. Po drugiej stronie może być 10 tysięcy Polaków, ale i tak będę patrzył na naszych kibiców - powiedział cytowany przez portal delfi.lt.

Lasickas to człowiek, który doskonale zna Polskę. Dziś występuje w chorwackiej Rijece, ale w sezonie 2018/19 zaliczył epizod w Jagiellonii Białystok. Wystąpił w dwóch spotkaniach - ligowym z Miedzią Legnica i pucharowym z Lechią Dzierżoniów.

28-latek to jeden z bardziej doświadczonych zawodników litewskiej kadry. Do tej pory zagrał dla niej 65 razy i dwa razy wpisywał się na listę strzelców. Oba gole zdobył w 2021 roku, pokonując bramkarzy Bułgarii i Kuwejtu. W ostatnich miesiącach często wychodził na boisko w roli kapitana reprezentacji.

Litwini od początku eliminacji zdobyli tylko trzy punkty. Na ten dorobek nie składa się jednak zwycięstwo, a trzy remisy. Dzielili się punktami z Finlandią (2:2) i dwukrotnie z Maltą (0:0 i 1:1). Litwa zakończy udział w eliminacjach do mistrzostw świata 17 listopada. W wyjazdowym spotkaniu w Amsterdamie zagra z Holandią.