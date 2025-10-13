Zawrzało po tym, co zrobił Szczęsny. "Niesmaczne"

W mającym kilka dni temu premierę filmie dokumentalnym o Wojciechu Szczęsnym rzecz jasna musiała być poruszona kwestia stosunków z ojcem Maciejem. Wojciech opowiedział o trudnej rozmowie telefonicznej, podczas której poczuł brak zainteresowania jego życiem ze strony ojca. Maciej z kolei wyjawił, jak sytuacja wygląda z jego perspektywy. Temat został dosyć szybko ucięty.
Każdy znający sytuację Szczęsnych nie powinien się temu dziwić. Obaj panowie nie mają ze sobą kontaktu od ponad dekady, nie lubią jednak prać publicznie brudów i o cichym konflikcie opowiadają jak najrzadziej i ogólnikowo.
Cezary Kucharski uznał jednak, że nieznajomość wielu szczegółów dotyczących stosunków między Wojciechem a Maciejem nie przeszkodzi mu w stanowczej ocenie całej sytuacji.
- Odrzucenie ojca przez Wojtka jest niedojrzałe, ale wpisuje się w charakterystykę obu. Tłumaczenie Wojtka, że relacje popsuła rozmowa telefoniczna tylko to potwierdza - Kucharski napisał na Twitterze, jednoznacznie obwiniając syna za zaistniały konflikt.
Były menedżer Roberta Lewandowskiego kontynuował - Sposób pokazania relacji między Wojtkiem Szczęsnym a ojcem Maćkiem został przedstawiony wyłącznie z powodów komercyjnych i promocji filmu. - wciąż atakował bramkarza Barcelony. - Niesmaczne jest pokazywanie trudnych relacji z perspektywy różnicy w statusie materialnym między nimi, bo to zapachniało wręcz pogardą - podkreślił.
Kontakt między ojcem a synem od lat nie istnieje. Obu panów wyraźnie to boli. Wojciech Szczęsny w rozmowie z Tomaszem Smokowskim przyznał, że choć ma swoje powody ucięcia kontaktu z ojcem, żałuje tego, jak ta relacja wygląda. - W tej sytuacji nikt nie wygrywa - powiedział.
