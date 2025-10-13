Ależ sensacja w el. MŚ, faworyt poległ! "Hańba, wstyd"

Reprezentacja Czech mocno zawiodła swoich kibiców w niedzielny wieczór. Drużyna, którą prowadzi Ivan Hasek przegrała sensacyjnie na wyjeździe z Wyspami Owczymi 1:2. "Aż 97 miejsc w rankingu FIFA dzieli reprezentacje Czech oraz Wysp Owczych. W niedzielny wieczór nie było tego widać na boisku i doszło do wielkiej sensacji" - pisał w relacji z meczu Sport.pl.

Czeskie media błyskawicznie zareagowały na sensacyjną porażkę ich zespołu. W artykułach padły mocne słowa. "Hańba na boisku outsidera, fatalna pomyłka w obronie. To druzgocąca porażka" - to tytuł artykuły z czeskiego dziennika "Sport".

Dziennikarze dodają, że pozycja szkoleniowca jest zagrożona.

"Czesi od początku mieli problemy ze stwarzaniem okazji podbramkowych. Reprezentacja poniosła pierwszą porażkę w bezpośrednich meczach z Wyspami Owczymi. Pozycja trenera może być poważnie zagrożona" - dodaje.

Tymczasem Idnes.cz uważa, że Hacek praktycznie już stracił pracę i był to jego ostatni mecz w roli trenera Czechów.

"Czeska piłka nożna nigdy nie doświadczyła niczego gorszego w swojej niepodległej historii. Porażka z maleńkimi Wyspami Owczymi liczącymi zaledwie 50 pięć tysięcy mieszkańców? Hańba przez wielkie H. Trener spojrzał ze skruchą na swoich kolegów, potarł czoło, a kiedy sędzia zakończył mecz, przez kilka sekund po prostu patrzył w przestrzeń ze skrzyżowanymi rękami. Można niemal na pewno powiedzieć, że w niedzielę po raz ostatni stanął na ławce czeskich piłkarzy. Nie może tak dalej zostać. Wydarzyło się za dużo złego" - grzmi serwis Idnes.cz.

"Czeski wstyd. Argumenty trenera nie wystarczyły na Wyspy Owcze" - to tytuł z sport.ceskatelevize.cz.

"Ogromna szkoda. Czesi totalnie zawiedli na Wyspach Owczych. Hasek jest o krok od zwolnienia. Czesi ponieśli druzgocącą porażkę w przedostatnim meczu eliminacyjnym" - pisze z kolei portal port Sport.aktualne.cz.

Czesi po tej porażce spadli na drugie miejsce w tabeli grupy L. W ostatniej kolejce zmierzą się u siebie z Gibraltarem. W razie zwycięstwa zapewnią sobie udział w barażach do MŚ.