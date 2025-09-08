Kibice reprezentacji Polski mogą być zadowoleni po wrześniowym dwumeczu w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1 (0:1) i wygrali u siebie z Finlandią 3:1 (2:0). "Każdy trener ma swoich ludzi. Na człowieka Jana Urbana wyrasta Przemysław Wiśniewski. Debiutant w meczu z Holandią zebrał oklaski w Rotterdamie i trafił do wyjściowej jedenastki na mecz z Finlandią. Po tym co pokazał, wydaje się, że Polska zyskała właśnie nowego, wartościowego obrońcę" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Jeden wpis Casha wywołał furorę. Zalewski reaguje

W drugim meczu z rzędu bramkę dla reprezentacji Polski zdobył Matty Cash, który nie był pewniakiem do wyjściowej "11" za poprzedniego selekcjonera Michała Probierza. Po meczu z Finlandią Cash dał krótki wpis w mediach społecznościowych.

"Przyjemna noc w Polsce" - napisał prawy obrońca. Błyskawicznie odpisał mu Nicola Zalewski, pomocnik reprezentacji Polski. "Gotówka on fire" - napisał Zalewski i dodał emotikonkę ognia. Wpis od razu zyskał tysiące polubień.

Nicola Zalewski skomentował wpis Matty'ego Casha screen Instagram

Były też inne komentarze internautów. "Matty, ty to jesteś gość", "Super Matty, brawo drużyna", "Co za gość", "Po prostu bos", "Mati Gotówka TOP!" - to tylko niektóre z komentarzy.

W sumie jego wpis ma już prawie 50 tysięcy polubień.

Cash jest jednym z największych wygranych wrześniowego zgrupowania. Bardzo chwalił on trenera Jana Urbana. "- To jest bardzo dobry trener. Wiem, że łatwo jest być tutaj i mówić "o, on na pewno powie, że trener jest dobry". Ale osobiście twierdzę, że jest dobry, także z tego taktycznego punktu widzenia. Trener Urban jest też świetną osobą. Daje piłkarzom pewność siebie, a w taki sposób jesteś w stanie wyciągnąć z zawodnika to, co najlepsze" - przyznał Cash po spotkaniu z Finlandią.

"Podobnie jak w meczu z Holandią - aż do gola niewiele mu wychodziło. Tu złe przyjęcie, niecelne podanie, po drodze jeszcze zły wrzut z autu. Ale te wszystkie błędy wymazał w 27. minucie, gdy zdobył arcyważną bramkę na 1:0. Podłączył się do ofensywnej akcji, wbiegł w drugie tempo w pole karne i celnie uderzył po dalszym słupku, a delikatny rykoszet jeszcze utrudnił bramkarzowi interwencję. Brawo! Pod koniec pierwszej połowy miał problemy z mięśniem, więc w przerwie zmienił go Wszołek. Ocena może trochę na wyrost, gdyby bardzo wnikliwie analizować jego grę, ale waga gola otwierającego wynik w tak ważnym meczu wymaga docenienia" - pisał o nim Dawid Szymczak ze Sport.pl i dał ocenę 5- w skali szkolnej.

Cash w reprezentacji Polski zagrał dotychczas 21 meczów i zdobył cztery bramki.

Oto konsekwencje wygranej z Finlandią. Wcale nie jest aż tak kolorowo

"Punkty zdobyte przez Polaków w meczach el. MŚ z Holandią i Finlandią okazują się bardzo ważne dla naszego rankingu FIFA. To on będzie determinował sytuację Biało-Czerwonych w ewentualnych barażach. Ranking wpływa nie tylko na poziom rywali, ale też miejsce rozgrywania meczu. Tu na razie mamy dobre informacje, ale "na razie" jest kluczowe, bo wszystko będzie się ważyć prawdopodobnie do samego końca" - pisał po meczu Polska - Finlandia Kacper Sosnowski.

