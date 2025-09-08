Boniek zabrał głos ws. Lewandowskiego. "To byłby skandal"

Robert Lewandowski w drugim meczu za kadencji Jana Urbana zdobył gola dla reprezentacji Polski. 37-letni napastnik trafił do siatki w wygranym 3:1 meczu z Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Lewandowski jeszcze przed poprzednim starciem - zremisowanym 1:1 z Holandią, został przywrócony do roli kapitana reprezentacji Polski. Funkcję tę odebrał mu poprzedni selekcjoner - Michał Probierz. W efekcie napastnik FC Barcelony wydał oświadczenie, że dopóki trenerem będzie Probierz, to on nie będzie grał w koszulce z orzełkiem na piersi.

Tak Zbigniew Boniek powiedział o Robercie Lewandowskim

"Lewandowski został przywrócony do roli kapitana, goleadora, to też warto odnotować. Rozumiem, że to go napędza, ta walka o mundial. Tak to czytasz?" - spytał dziennikarz Roman Kołtoń Zbigniewa Bońka w programie "Prawda Futbolu".

- Lewandowski nie będzie nigdy młodszy, tylko zawsze cały czas coraz starszy. Natomiast doświadczenie, umiejętność wykorzystania dobrej sytuacji zostanie mu jeszcze długo, długo, długo. Nie oczekujmy, że Lewy będzie robił te same rzeczy pod względem wydolności, biegania, przesuwania się. Lewandowski, niech sobie wszyscy wbiją w głowy, jest problemem dla przeciwników. Nie może być problemem dla nas, bo to byłby po prostu skandal - odpowiedział Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i były znakomity piłkarz.

Lewandowski w reprezentacji Polski zagrał 160 spotkań, zdobył 86 bramek i miał 35 asyst.

Biało-Czerwoni po pięciu kolejkach mają dziesięć punktów i zajmują pozycję wicelidera grupy G. Tyle samo punktów ma prowadząca w grupie Holandia, ale rozegrała jeden mecz mniej.

Najlepszy mecz w karierze! Oto bohater meczu Polska - Finlandia [OCENY]

"Ależ szkoda, że w pierwszej akcji nie trafił w piłkę, którą podał mu Szymański. Aż do gola w 47. minucie nie rozgrywał dobrego meczu - parokrotnie przy przyjęciach odskakiwała mu piłka, a w kilku akcjach, gdy drużyna wyprowadzała kontry, nie nadążał za kolegami. W końcu jednak zaprezentował to, co ma najlepsze - pokazał się Zielińskiemu, ruszył za piłką w idealnym momencie, świetnie ją przyjął i zwieńczył całość spokojnym uderzeniem przy bliższym słupku. Klasa! Miał też udział przy golu Kamińskiego - dobrze utrzymał piłkę w początkowej fazie tej akcji, poszedł za nią do końca i kończył strzałem. Ten powinien być lepszy, bardziej precyzyjny, a nie w bramkarza. Na szczęście Kamiński dokończył robotę" - pisał o Lewandowskim Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl i dał mu ocenę "4" w skali szkolnej.

