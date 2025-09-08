Cash porównał Urbana z Probierzem. Trafił w samo sedno

Zobacz wideo

Tak udanego zgrupowania w reprezentacji Polski Matty Cash nie miał jeszcze nigdy. Najpierw zawodnik Aston Villi dał Polsce punkt w rywalizacji z Holandią (1:1) w Rotterdamie, a potem strzelił kolejnego gola w spotkaniu z Finlandią (3:1) na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Cash nie wrócił już na drugą połowę z powodu urazu, a w jego miejsce wszedł Paweł Wszołek. - Matty miał po jednym faulu stłuczony mięsień czworogłowy. To było typowe uderzenie kolanem, gdzie gdy później biegasz, to udo zaczyna twardnieć - przekazał Jan Urban na pomeczowej konferencji prasowej.

Tak Cash mówi o Janie Urbanie. "Daje piłkarzom pewność siebie"

Cash pojawił się w strefie mieszanej, gdzie rozmawiał z dziennikarzami po meczu z Finlandią. Zawodnik Aston Villi mówił sporo o Urbanie i jego wpływie na reprezentację. - To jest bardzo dobry trener. Wiem, że łatwo jest być tutaj i mówić "o, on na pewno powie, że trener jest dobry". Ale osobiście twierdzę, że jest dobry, także z tego taktycznego punktu widzenia. Trener Urban jest też świetną osobą. Daje piłkarzom pewność siebie, a w taki sposób jesteś w stanie wyciągnąć z zawodnika to, co najlepsze - powiedział.

Ze słów Casha wynika, że Urban poprawił grę defensywną w naszej kadrze. - Nasz trener jest bardzo świadomy co do gry defensywnej i wie, jak przełączyć zespół w taki sposób, by był mocny jako struktura. Grając w piłkę, musisz dobrze bronić. I mogliście już zobaczyć, że sposób, w jaki gramy, sprawia, że ciężko nas pokonać. Nie jest łatwo grać przeciwko nam. Mamy też świetnych graczy w ataku, którzy potrafią strzelać gole i kreować sytuacje. Jestem pod wrażeniem, ten tydzień był fantastyczny - dodał kadrowicz.

- W porównaniu do poprzedniego selekcjonera, jest dużo zmian. Myślę, że taktycznie jesteśmy na wysokim poziomie. Trener wprowadził tę świadomość taktyczną do naszej gry. W dużych meczach, w przyszłości możemy dzięki temu odnieść sukces - tłumaczy Cash, odpowiadając na pytanie o różnice między Urbanem a Michałem Probierzem. - Ludzie tutaj dają mi dużo pewności siebie, jestem im za to dozgonnie wdzięczny. Sprawiają, że jestem szczęśliwy i pewny siebie - przekazał Cash.

- Czy jest możliwe, że zajmiemy pierwsze miejsce w grupie? Tak, u siebie jesteśmy mocni. Na pewno zagramy w listopadzie z Holandią dobry mecz i możemy z nimi rywalizować. Chcemy wygrać to spotkanie. Nic jeszcze nie jest przesądzone. Następny mecz, następne zgrupowanie jest ważne, to dla nas jak finał. Jeżeli wygramy, to będziemy w dobrej sytuacji. Na tym się skupiamy, by wygrać najwięcej meczów, ile tylko możemy. Kibice zasługują, żeby Polska grała na mistrzostwach świata - podsumował reprezentant Polski.

Teraz Cash wróci do gry w barwach Aston Villi, gdzie do tej pory wystąpił we wszystkich meczach. Zespół Unaia Emery'ego zaczął rozgrywki Premier League od remisu z Newcastle United (0:0) i porażek 0:1 z Brentfordem i 0:3 z Crystal Palace.

