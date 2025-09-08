Reprezentacja Polski znacznie przybliżyła się do gry w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. To efekt zwycięstwa 3:1 nad Finlandią na Stadionie Śląskim po golach Matty'ego Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego. W tym momencie Polacy mają tyle samo punktów, co Holendrzy - po dziesięć. - Finowie zbytnio nam nie zagrozili. Krok po kroku i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej - opowiedział Lewandowski w wywiadzie z TVP Sport.

Karol Nawrocki pojawił się w szatni Polaków. Oto co powiedział piłkarzom

Jedną z osób, która oglądała mecz Polska - Finlandia z wysokości trybun, był prezydent Karol Nawrocki. Nic w tym dziwnego, bo prezydent jest dużym fanem sportu i wszyscy wiedzą, że jego ukochanym klubem w Polsce jest Lechia Gdańsk. W trakcie meczu Nawrocki był w świetnym humorze, a po jego zakończeniu pojawił się w szatni reprezentacji Polski, by pogratulować piłkarzom występu. Wszystko uwiecznił profil "Łączy nas piłka" na portalu X.

Co Nawrocki powiedział piłkarzom w szatni? To ujawnił Jakub Kamiński, który pojawił się w strefie mieszanej i rozmawiał z dziennikarzami. - Wracałem i zobaczyłem wielu ochroniarzy. Fajnie, że prezydent był na naszym meczu, sam grał w piłkę, oczywiście na znacznie niższym poziomie, ale powiedział też fajne słowa. Co dokładnie? Pogratulował i powiedział, że trzyma kciuki, żebyśmy awansowali na mistrzostwa świata - powiedział (cytat za: supersport.se.pl).

Nawrocki grał w piłkę w Ex Siedlcach Gdańsk, w klubie z poziomu B-klasy. - Był zawodnikiem sumiennym, przychodził regularnie na treningi piłkarskie i na mecze. Można było na niego zawsze liczyć. Dobry i pewny kompan. Wybraliśmy go na kapitana ze względu na cechy osobowości i umiejętności piłkarskie - mówił Jarosław Kujawski, jeden z jego byłych klubowych kolegów.

Kluczowy moment Polaków w eliminacjach. Ten mecz może zdecydować o awansie

Reprezentacja Polski wchodzi w kluczowy moment eliminacji do mundialu. W październiku czeka ją mecz z Litwą (12.10), a w listopadzie zagra z Holandią (14.11) i Maltą (17.11). Prawdopodobnie domowe starcie z Holandią wykaże, która z drużyn zajmie pierwsze miejsce w grupie.

Bezpośredni awans na turniej wywalczą tylko zwycięzcy grup, a zespoły, które zajmą drugie miejsca, zagrają w barażach w marcu 2026 r. Gdyby teraz eliminacje nagle zostały zakończone, to poza Polską w grupie barażowej byłaby Irlandia Północna, Szwecja, Szkocja, Francja, Gruzja, Węgry, Austria, Izrael, Belgia, Serbia i Chorwacja.

