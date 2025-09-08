Lato wprost o Lewandowskim: Teraz już nie będzie

4 - tyle punktów w dwóch swoich pierwszych meczach zdobył nowy selekcjoner reprezentacji Polski - Jan Urban. Po wyjazdowym remisie 1:1 z faworytem grupy eliminacyjnej do mistrzostw świata - Holandią, Biało-Czerwoni w niedzielny wieczór wygrali u siebie z Finlandią 3:1 (2:0). "Każdy trener ma swoich ludzi. Na człowieka Jana Urbana wyrasta Przemysław Wiśniewski. Debiutant w meczu z Holandią zebrał oklaski w Rotterdamie i trafił do wyjściowej jedenastki na mecz z Finlandią. Po tym co pokazał, wydaje się, że Polska zyskała właśnie nowego, wartościowego obrońcę" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Grzegorz Lato mówi o Robercie Lewandowskim i Kamilu Grosickim

Grę Polaków skomentował Grzegorz Lato, były reprezentant Polski i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Wynik jest zadowalający. Widziałem momenty dobrej gry, ale też takie, gdy daliśmy się zepchnąć do defensywy. Niepotrzebnie straciliśmy bramkę. Trzeba było konsekwentnie grać swoje - powiedział Lato w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Jedną z bramek dla Polaków zdobył Robert Lewandowski. Według Laty - napastnik FC Barcelony już nie będzie wybierał sobie meczów, w których chce grać.

- Ważne, że Lewandowski strzelił. Miał sytuację i elegancko ją wykorzystał. To jest podstawowa sprawa. Lewandowski powiedział, że nie będzie grał i sobie wybiera mecze. Teraz już nie będzie sobie wybierał, bo Urban na to nie pozwoli - dodał Lato.

Odniósł się on też do powrotu do reprezentacji Polski Kamila Grosickiego.

- To pytanie do Urbana - co zrobił i jak go namówił do powrotu. Jest to dla mnie trochę dziwne. Jak ja powiedziałem, że kończę karierę, to znaczy, że kończę - przyznał Lato.

Polacy po pięciu kolejkach mają dziesięć punktów i zajmują pozycję wicelidera grupy G. Tyle samo punktów ma prowadząca w grupie Holandia, ale rozegrała jeden mecz mniej.

Biało-Czerwoni w kolejnym meczu eliminacyjnym do MŚ zagrają 12 października na wyjeździe z Litwą. Potem czekają ich dwa listopadowe pojedynki - u siebie z Holandią (14.11) i na wyjeździe z Maltą (17.11).

