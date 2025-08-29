Było już po meczu, gdy gwiazdor Legii podszedł do trybun. To koniec

"Takiego rollercoastera i horroru kibice Legii nie przeżyli dawno. Drużyna Edwarda Iordanescu po dogrywce zremisowała 3:3 z Hibernianem i awansowała do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Legioniści byli jednak o krok od katastrofy i mecz ze Szkotami drastycznie obnażył jej braki" - pisał Konrad Ferszter po czwartkowym meczu Legii Warszawa. Stołeczny klub wygrał dwumecz z Hibernianem 5:4.

- Prowadziliśmy do przerwy, ale awans wywalczyli dla nas kibice, to oni wprowadzili zespół do fazy ligowej. Trzeba gratulować piłkarzom, w tym Rajoviciowi, ale to fani uratowali wieczór - mówił na konferencji prasowej trener Legii Edward Iordanescu.

Jan Ziółkowski pożegnany przez fanów Legii Warszawa

Po meczu kibice Legii Warszawa pożegnali w pięknym stylu Jana Ziółkowskiego, dla którego mecz z Hibernianem był ostatnim w barwach klubu. 20-latek wyszedł na dogrywkę w opasce kapitańskiej, zanotował w niej asystę, a na koniec wyleciał z boiska po zobaczeniu dwóch żółtych kartek. Ale najważniejsze wykonał - pomógł swojemu klubowi awansować do Ligi Konferencji i teraz za sześć milionów euro przeniesie się do AS Romy.

"Piękne pożegnanie Jana Ziółkowskiego z Legią Warszawa. Opaska od Kacpra Tobiasza, koszulka dla Żylety, a na koniec łzy wzruszenia" - napisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl na portalu X.

Jan Ziółkowski dla Legii Warszawa rozegrał 40 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Razem z klubem wygrał Puchar i Superpuchar Polski.

Z kolei Legia Warszawa po godz. 13:00 dowie się, z kim zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji.

