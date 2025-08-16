Urban ogłasza ws. powrotu Grosickiego. Jaśniej się nie da

Polscy kibice już mogą powoli odliczać dni do debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Doświadczony szkoleniowiec 4 września poprowadzi kadrę z Holandią, a trzy dni później z Finlandią. Oba mecze zostaną rozegrane w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Niewykluczone, że doczekamy się szybkiego powrotu. Chodzi o Kamila Grosickiego.

Jasna deklaracja Urbana. Chodzi o Grosickiego

- Powiedziałem mu, że będzie obserwowany tak jak pozostali zawodnicy. Jak będzie w odpowiedniej formie, a na jego pozycji nie będzie lepszego albo będzie taki tylko jeden, to wtedy możemy uznać, że go powołujemy. Nie patrzę na wiek, bo gdybyśmy mieli tak zrobić, to musielibyśmy wywalić z tej kadry "Grosika", "Lewego" czy innych starszych piłkarzy - powiedział Jan Urban rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Przypomnijmy, że Grosicki w czerwcu zakończył reprezentacyjną karierę. W meczu z Mołdawią zagrał z orłem na piersi po raz . Czy był to jego ostatni występ, czy może wróci do drużyny narodowej?

Jan Urban po przejęciu reprezentacji zabrał głos w jego sprawie na inauguracyjnej konferencji prasowej. - Gdybym miał duży problem dotyczący obsadzenia pozycji, na której gra "Grosik", nie wahałbym się powiedzieć: "Kamil, jesteś gotowy?". Czasami ktoś zrobi coś za szybko, a wiemy, że jest wielu zawodników, którzy w jego wieku grają na wysokim poziomie. Kamil robi to w Ekstraklasie - mówił nowy selekcjoner kadry.

Grosicki, który w czerwcu skończył 37 lat, od początku nowego sezonu jest w wysokiej formie. W czterech spotkaniach ligowych zdobył jednego gola i zaliczył trzy asysty. Okazja do poprawy tego dorobku już w niedzielę. Pogoń Szczecin zagra u siebie z Górnikiem Zabrze.