PZPN oficjalnie ogłosił. Jest decyzja ws. Niny Patalon

W lipcu tego roku reprezentacja Polski kobiet zakończyła rywalizację na mistrzostwach Europy na fazie grupowej, gdzie wygrała jeden z trzech meczów (z Danią 3:2 i porażki 0:2 z Niemkami i 0:3 ze Szwedkami). Po zakończeniu imprezy były dyskusje, czy 39-letnia Nina Patalon wciąż powinna być trenerką kadry. - Nie podobało mi się jej zachowanie po meczu ze Szwecją. Turniej jeszcze trwa, a ona mówi tylko o sobie. Zamiast oddać trochę zasług dziewczynom, zachowuje się, jakby wygrała mistrzostwo Europy. Trochę zabrakło pokory - powiedział o niej Roman Jaszczak, były trener reprezentacji Polski kobiet z lat 2011-2013.

Wiadomo co z przyszłością Niny Patalon

Teraz Polski Związek Piłki Nożnej rozwiał wątpliwości. Nina Patalon będzie dalej trenerką kadry.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że kontrakt z selekcjonerką reprezentacji Polski kobiet, Niną Patalon, został przedłużony. Trenerka, która prowadzi kadrę od 2021 roku, pozostanie na stanowisku i poprowadzi drużynę w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2027" - czytamy na oficjalnej stronie PZPN.

Krótki film z udziałem Patalon można obejrzeć w serwisie X na Łączy nas piłka.

- To był czas szczęśliwy, ale także pełen wyzwań. To, co najważniejsze, zawsze w tym wszystkim byliśmy razem. Ta drużyna umacniała się z meczu na mecz. W punkcie kulminacyjnym, czyli mistrzostwach Europy, pokazała się z jak najlepszej strony. Po to byliśmy razem, by przetrwać wszystkie burze, a na końcu móc śmiało powiedzieć, że wykonaliśmy zadanie... A teraz czas na kolejne wyzwania, czas na nowy rozdział - kwalifikacje do mistrzostw świata w Brazylii - m.in. powiedziała w nim Patalon.

Patalon trenerką reprezentacji Polski jest od 29 kwietnia 2021 roku.

Mistrzostwa świata kobiet odbędą się w 2027 roku w Brazylii.