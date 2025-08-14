Tomaszewski nawet się nie zawahał. Mówi, kto powinien być kapitanem kadry

W czerwcu wokół reprezentacji Polski było naprawdę gorąco. Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, by przekazać ją Piotrowi Zielińskiemu. Lewandowski był zniesmaczony sposobem, w jaki został poinformowany o zmianie. Przypomnijmy, że selekcjoner zadzwonił do niego późną porą, gdy piłkarz usypiał dziecko. "Lewy" podkreślał, że ważne sprawy nie powinny być załatwiane w taki sposób. Zrezygnował z występów w kadrze do momentu, kiedy selekcjonerem będzie Probierz. Ten jednak 12 czerwca podał się do dymisji. Gra Lewandowskiego w narodowych barwach znów jest możliwa.
Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia opaski kapitańskiej. Z otoczenia Lewandowskiego można było usłyszeć głosy, że 36-latek zamierza wrócić do kadry, nawet jeśli nie będzie kapitanem.
W rozmowie z "Super Expressem" na temat tej sprawy wypowiedział się Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz przekazał pomysły Janowi Urbanowi, nowemu selekcjonerowi reprezentacji Polski.
- Jan Urban dostał zgliszcza, dlatego do końca eliminacji kapitanem powinien być Piotrek Zieliński, ewentualnie, jeśli Piotrek nie będzie mógł grać, to ktoś z czwórki z rady drużyny - powiedział Tomaszewski.
Zasugerował również, że dopiero po zakwalifikowaniu się na mistrzostwa świata drużyna, nawet w tajnym głosowaniu, może wybrać kapitana, ale to nie jest na ten moment czynność, którą najbardziej powinniśmy się przejmować.
W niedawnej rozmowie z RMF FM Jan Urban podkreślił, że w sprawie roli kapitana nie chce rozmawiać tylko z Lewandowskim, ale również z Zielińskim i radą drużyny. Nowy selekcjoner zamierza wysłuchać głosu każdej ze stron, a następnie podejmie decyzję.
A na to nie ma już dużo czasu. 4 września Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holandią w meczu eliminacji mistrzostw świata. Trzy dni później rywalem naszej drużyny będą Finowie.
