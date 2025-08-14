Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tomaszewski nawet się nie zawahał. Mówi, kto powinien być kapitanem kadry
Powoli zbliża się pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. W rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski powiedział, jak powinna być rozwiązana kwestia kapitana drużyny.
Jan Tomaszewski
screen YouTube

W czerwcu wokół reprezentacji Polski było naprawdę gorąco. Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, by przekazać ją Piotrowi Zielińskiemu. Lewandowski był zniesmaczony sposobem, w jaki został poinformowany o zmianie. Przypomnijmy, że selekcjoner zadzwonił do niego późną porą, gdy piłkarz usypiał dziecko. "Lewy" podkreślał, że ważne sprawy nie powinny być załatwiane w taki sposób. Zrezygnował z występów w kadrze do momentu, kiedy selekcjonerem będzie Probierz. Ten jednak 12 czerwca podał się do dymisji. Gra Lewandowskiego w narodowych barwach znów jest możliwa.

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Tomaszewski bez wątpliwości. "Dostał zgliszcza"

Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia opaski kapitańskiej. Z otoczenia Lewandowskiego można było usłyszeć głosy, że 36-latek zamierza wrócić do kadry, nawet jeśli nie będzie kapitanem. 

W rozmowie z "Super Expressem" na temat tej sprawy wypowiedział się Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz przekazał pomysły Janowi Urbanowi, nowemu selekcjonerowi reprezentacji Polski.

- Jan Urban dostał zgliszcza, dlatego do końca eliminacji kapitanem powinien być Piotrek Zieliński, ewentualnie, jeśli Piotrek nie będzie mógł grać, to ktoś z czwórki z rady drużyny - powiedział Tomaszewski.

Zasugerował również, że dopiero po zakwalifikowaniu się na mistrzostwa świata drużyna, nawet w tajnym głosowaniu, może wybrać kapitana, ale to nie jest na ten moment czynność, którą najbardziej powinniśmy się przejmować.

Urban rozmawia z zawodnikami

W niedawnej rozmowie z RMF FM Jan Urban podkreślił, że w sprawie roli kapitana nie chce rozmawiać tylko z Lewandowskim, ale również z Zielińskim i radą drużyny. Nowy selekcjoner zamierza wysłuchać głosu każdej ze stron, a następnie podejmie decyzję.

A na to nie ma już dużo czasu. 4 września Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holandią w meczu eliminacji mistrzostw świata. Trzy dni później rywalem naszej drużyny będą Finowie.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik