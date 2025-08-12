Urban "abdykuje". To nie on wybierze bramkarza reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski niedługo zagra pierwszy mecz pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Ten musi mieć na uwadze wiele spraw, a jedną z najbardziej istotnych wydaje się to, kto będzie stał w bramce drużyny narodowej.
Po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego miejsce między słupkami wywalczył Łukasz Skorupski. Czy utrzyma on pozycję u nowego selekcjonera? - Wydaje mi się, że jest w uprzywilejowanej sytuacji - powiedział Urban w "Porannej Rozmowie" RMF FM. Po czym wyjaśnił, jak będzie przebiegał proces wyboru "jedynki".
- Nie będę podejmował decyzji, kto zostanie pierwszym bramkarzem - ogłosił. Zrobią to Andrzej Dawidziuk oraz Józef Młynarczyk, trenerzy bramkarzy. - Oni bardzo dobrze znają swój fach. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebym ingerował i mówił, że to będzie inny golkiper - stwierdził. - Nawet jeśli powiedzą, że "Skorupski nie tym razem" - dopytał dziennikarz. - Tak - odparł selekcjoner.
Rywalizacja może zrobić się bardzo zacięta, gdyż spekuluje się o powrocie do kadry Kamila Grabary, pomijanego przez Michała Probierza. Czy golkiper VfL Wolfsburg może liczyć na powołanie? - Oczywiście, że może liczyć - oznajmił Urban - Podoba mi się ten bramkarz. [...] Na pewno go sprawdzimy, dostanie swoją szansę - dodał.
Zdaniem selekcjonera na tej pozycji kadra jest dobrze zabezpieczona. - Mamy wielu bramkarzy, z tym nie było problemów. [...] Najważniejsze jest, aby z tego grona wybrać najlepszego - podsumował. Zwłaszcza że w nadchodzącym spotkaniu z Holandią (4 września) w eliminacjach mistrzostw świata golkiper reprezentacji Polski powinien mieć wiele pracy.
