Robert Lewandowski jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata. Na koncie ma wiele sukcesów, zarówno drużynowych, jak i indywidualnych. Aż 13-krotnie zdobywał mistrzostwo kraju - z Bayernem Monachium, FC Barceloną czy Lechem Poznań - raz wygrał Ligę Mistrzów, wielokrotnie triumfował w pucharach i superpucharach. Notował przy tym genialne liczby, szczególnie w sezonach 2019/20 i 2020/21, kiedy to zdobywał odpowiednio 55 i 48 bramek. Mimo wszystko najbardziej prestiżowej nagrody w świecie piłki nożnej nie otrzymał, co wiele osób uznaje za skandal. W 2020 roku był temu bliski, ale plebiscyt "France Football" odwołano z powodu pandemii koronawirusa. 12 miesięcy później znów był murowanym faworytem, ale dość niespodziewanie nagrodę sprzed nosa sprzątnął mu... Leo Messi.

Robert Lewandowski mówi o Złotej Piłce. Dał jasno do zrozumienia czy powinien ją wygrać przed laty

Wiele osób twierdzi, że Lewandowski został oszukany i okradziony ze Złotej Piłki i to w dwóch sezonach z rzędu. Nie rozumieją, dlaczego Polakowi nie wręczono statuetki, co dopełniłoby jego bogatą karierę. Nie rozumie tego też sam zainteresowany, co przyznał w najnowszym wywiadzie dla BBC. - Myślę, że trudność w tym przypadku polega na tym, że do tej pory nie wiem, dlaczego [nie zostałem laureatem Złotej Piłki - przyp. red.]. Byłem przecież w najlepszym momencie mojej kariery, wygrałem wszystko z klubem - podkreślał Lewandowski. Widać więc, że wciąż nie pogodził się z decyzją jurorów.

W tym roku znów znalazł się w gronie 30 nominowanych. Większych szans na triumf eksperci mu jednak nie dają, mimo że zanotował najlepszy sezon w barwach FC Barcelony. Zdobył 42 gole, a więc więcej niż jakikolwiek kolega z szatni. Mimo wszystko i tak większe szanse daje się jego partnerom z ataku, czyli Lamine'owi Yamalowi i Raphinhi. Czy Lewandowski też sądzi, że mogą oni wygrać Złotą Piłkę?

Czy któryś z piłkarzy FC Barcelony zostanie laureatem Złotej Piłki?

- Teraz jest tak wielu zawodników, którzy są w stanie wygrać - zaczął. - Sezon Yamala był niesamowity, ale finalnie zadecyduje o tym to, co jest ważniejsze. Ma jeszcze dużo czasu, jeśli nie uda mu się zgarnąć tej nagrody w tym roku, to może w przyszłym. Raphinha także miał niesamowitą kampanię. Mamy zawodników, którzy mogą być jednymi z faworytów do zdobycia takiej statuetki - zaznaczył Lewandowski.

Najnowszy ranking stworzony przez goal.com pokazuje, że największe szanse na Złotą Piłkę w tym roku ma Ousmane Dembele. Zdobył z PSG wszystko, co do wygrania było możliwe, oprócz trofeum Klubowych Mistrzostw Świata. Przewidywania to jedno, a ostateczne wyniki mogą jeszcze zaskoczyć. Tak było m.in. przed rokiem, kiedy murowanym faworytem był Vinicius Junior, a finalnie nagroda powędrowała w ręce Rodriego.