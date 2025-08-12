Lewandowski zabrał głos ws. transferu do giganta. "Powiedziałem: Tak"

Robert Lewandowski od lat występuje w czołowych klubach Europy. Kamieniem milowym w jego karierze był transfer do Borussii Dortmund, gdzie przez cztery sezony (2010-2014) dał się poznać szerszej publiczności. Choć jego losy mogły potoczyć się zupełnie inaczej.

Robert Lewandowski mógł mieć zupełnie inną karierę. "Nie mogli mnie sprzedać"

W wywiadzie dla BBC napastnik wrócił do wydarzeń z 2012 r. Wówczas zabiegał o niego Manchester United, w tamtym momencie będący klubem niemal u szczytu swojej potęgi. Polak, opromieniony drugim z rzędu mistrzostwem Niemiec oraz hat-trickiem przeciwko Bayernowi Monachium w finale krajowego pucharu (5:2), był gotowy na wielki transfer.

- Zdecydowałem się na Manchester United i powiedziałem: "Tak". Chciałem dołączyć do Manchesteru United, zobaczyć Alexa Fergusona - powiedział w wywiadzie dla BBC Sport. Zatem dlaczego do tego ruchu nie doszło?

To wytłumaczył sam Lewandowski. - Nie mogli mnie sprzedać. Wiedzieli, że jeśli zostanę, zarobią więcej pieniędzy i że mogę poczekać (z odejściem - red.) jeszcze rok lub dwa - wyjaśnił. Faktycznie Polak dwa lata później opuścił Borussię, która nic na tym nie zarobiła. Po wygaśnięciu umowy na zasadzie wolnego transferu dołączył do Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski był o krok od Manchesteru United. "Może być żal"

Czy z perspektywy czasu 36-latek żałuje, jak to wszystko się potoczyło? - Może być żal (że nie grałem w Premier League - dop. BBC). Ale patrząc wstecz, (po grze - dop. BBC) w Borussii, Bayernie, a teraz w Barcelonie, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony ze swojej kariery. Nie mam takiego poczucia, że coś przegapiłem, bo każdy ruch czy decyzja… Podejmowałem je, bo tego chciałem - przyznał.

Patrząc, jak potoczyły się losy Roberta Lewandowskiego, trudno dziwić się jego podejściu. W sezonie 2012/13 dotarł z Borussią do finału Ligi Mistrzów, a po drodze zachwycił świat, strzelając cztery gole w meczu z Realem Madryt (4:1). Z Bayernem wielokrotnie był mistrzem Niemiec i wygrał LM, a z Barceloną zdobywa kolejne trofea. Natomiast Manchester United po zdobyciu tytułu w rozgrywkach 2012/13 oraz odejściu Alexa Fergusona zaliczył potężny zjazd i jest cieniem dawnej potęgi.