Lewandowski wyłożył karty na stół ws. Yamala. "Nie mogę"

Robert Lewandowski będzie za tydzień obchodził 37. urodziny. Mimo to pozostaje w znakomitej formie i lada moment rozpocznie czwarty sezon w FC Barcelonie. 42 gole i trzy asysty - tak wyglądały statystyki Polaka w rozgrywkach 2024/25. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Lewandowski całkiem nieźle prezentował się w okresie przygotowawczym, i choć ostatnio znów ma drobne problemy zdrowotne, to fani wierzą, że uda mu się osiągnąć szczytową formę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Szczere wyznanie Lewandowskiego. "Zrozumiałem, że nie mogę z nimi walczyć"

FC Barcelona rozpocznie zmagania ligowe już 16 sierpnia. Pierwszym rywalem będzie RCD Mallorca. Mimo że Lewandowskiego zabraknie w tym meczu, to sądzi on, że już niebawem będzie mógł wspomóc partnerów na murawie. - Wciąż jestem gotowy, aby pokazać się z jak najlepszej strony - oznajmił w rozmowie z BBC. - Kiedy widzę, że nie muszę gonić młodych, że to oni muszą gonić mnie, oznacza to, że kolejny sezon może być bardzo dobry - przyznał.

Po odejściu Inigo Martineza Polak jest jedynym podstawowym piłkarzem, który ukończył 30. rok życia. I choć zapewne ma powody do rozmyślania, to sądzi, że jest to korzystne dla obu stron. - Zrozumiałem, że nie mogę z nimi walczyć, ale mogę im pomóc, a oni mogą pomóc również mnie - zaznaczył. - Wiele się od nich uczę. Nie sądziłem, że tak się stanie - uzupełnił.

Najbardziej utalentowanym zawodnikiem młodego pokolenia jest bez wątpienia Lamine Yamal, który niedawno świętował 18. urodziny. Lewandowski wcale nie był zdziwiony, że aż tak bardzo się rozwinął, gdyż po pierwszym spotkaniu wiedział, że jest to wyjątkowy talent. - Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem coś takiego po 50 minutach - tłumaczył. - Nie wierzyłem, że można mieć takie umiejętności. Myślałem, że to niemożliwe w wieku 15 lat - dodał.

Wielu ekspertów oraz kibiców zgodnie twierdzi, że Lewandowski był najlepszym piłkarzem świata w latach 2020-21. Bił rekordy, zdobywał trofea, strzelał gole, natomiast nie otrzymał najważniejszej nagrody indywidualnej - Złotej Piłki. Najpierw "France Football" odwołało plebiscyt ze względu na pandemię, natomiast w następnym roku nagrodzono Leo Messiego.

- Byłem w najlepszym momencie mojej kariery, wygrałem wszystko z moim klubem - wyjaśnia reprezentant Polski. - Najtrudniejsze w tej sprawie jest to, że do tej pory nie wiem, dlaczego - skwitował. Trudno zaprzeczyć, że w tym roku jest kilku faworytów. Co uważa Lewandowski? - Sezon Lamine Yamala był niesamowity, ale ostatecznie wszystko zależy od tego, co jest najważniejsze - podsumował.