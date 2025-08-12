Urban przemówił ws. sensacyjnego powrotu do kadry. "Powiedziałem mu"

- Możesz przekazać jutro w Kanale Sportowym, że jak będzie nowy trener chętny, to mogę dokończyć te eliminacje i spuentować karierę turniejem rangi mistrzostw świata - taką deklarację w rozmowie z Mateuszem Borkiem dość niespodziewanie złożył Kamil Grosicki. Niespodziewanie, bo ledwie kilka dni wcześniej zakończył karierę reprezentacyjną. Jego słowa dotarły też do nowego selekcjonera, który już na konferencji prasowej komplementował skrzydłowego Pogoni Szczecin i można było wyczuć, że nie wyklucza powołania. - Mówimy o wyróżniającym się piłkarzu. Mam duży problem, jeśli chodzi o pozycję "Grosika". Nie wahałbym się zapytać: "Kamil - jesteś gotowy?" - mówił Jan Urban.

Jan Urban zabrał głos ws. Grosickiego. Taką rolę ma ewentualnie pełnić w kadrze

Od czasu konferencji prasowej minął już niemal miesiąc. Czy szkoleniowiec nadal rozważa powołanie Grosickiego? Czy ten powrót do kadry jest możliwy? - To nie jest taka sytuacja, że przestał trenować, skończył karierę i nie ma go w żadnym klubie. Kamil zrezygnował z reprezentacji, ale w klubie gra i to bardzo dobrze - zaczął Urban na antenie radia RMF24. - Nie wykluczam takiej sytuacji [że go powołam, przyp. red.] - dodał. Postawił jednak kilka warunków, zdradzając też, że rozmawiał już w tej sprawie z samym zainteresowanym. Selekcjoner nie marnuje czasu i aktywnie działa.

- Jeśli zobaczę, że na tych pozycjach bocznych pomocników ten wybór naprawdę nie jest duży, to Kamil [zostanie powołany, przyp. red.]. Zresztą rozmawiałem [z nim, przyp. red.] na ten temat - jest gotowy, przygotowany. Powiedziałem Kamilowi, że będę go obserwował tak, jak innych zawodników i jeśli będziemy z całym sztabem uważali, że Kamil tej reprezentacji może dać bardzo dobre 45 minut, 30 minut, to też jest niesamowicie ważne, żeby taki zawodnik był. Czy tak się stanie? Dzisiaj, nie wiem, ale może tak być - zaznaczał Urban. Grosicki ma więc w kadrze pełnić rolę tzw. jokera. - Tak sobie to wyobrażam, jeśli Kamil byłby powołany do reprezentacji - spuentował selekcjoner.

Dwa kluczowe mecze przed Biało-Czerwonymi

O tym, czy tak faktycznie się stanie, przekonamy się już w najbliższych tygodniach. Na początku września odbędzie się zgrupowanie reprezentacji Polski, więc powołania zostaną ogłoszone najpewniej pod koniec sierpnia. Przed Biało-Czerwonymi dwa ważne spotkania. Najpierw zagrają na wyjeździe z Holandią, a następnie zmierzą się na własnym stadionie z Finlandią - będzie to rewanż. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Jeśli Polacy chcą awansować na mundial, to na wpadki pozwolić sobie już nie mogą.