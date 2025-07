Kolejne dni mijają, a trudno nie odnieść wrażenia, że aktualnie zupełnie nie zbliżamy się do poznania odpowiedzi na pytanie "kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej?". Przez ostatnie tygodnie każde pojawiające się nazwisko było albo dementowane, albo odpadało z jakiegoś innego powodu, albo brakowało wokół niego konkretów. Na przykład Maciej Skorża, o którym wspominał sam prezes Kulesza, zdecydował się zostać w japońskiej Urawie Red Diamonds.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Ogień domysłów się pali. Ale Kulesza już nie dolewa benzyny

Pojawiło się także choćby nazwisko doświadczonego Niemca Rogera Schmidta, byłego trenera m.in. Benfiki Lizbona. On sam miał się zgłosić do PZPN-u, ale jak ustaliło Sport.pl, strony nie doszły do porozumienia. Portal WP SportoweFakty zapytał Cezarego Kuleszę co dalej, jakie kolejne nazwiska są na celowniku PZPN-u. Prezes jak dotąd przy takich pytaniach z reguły rzucał kilkoma nazwiskami. Teraz nie zamierzał ujawnić choćby jednego. Powiedział za to, jaki ma plan działań na następne dni.

Taki jest plan prezesa PZPN

- Zapewniam, że jesteśmy coraz bliżej jeżeli chodzi o kwestię wyboru nowego selekcjonera. Nie chciałbym dodatkowo "podpalać" dyskusji. W piątek 4 lipca wybieram się na mistrzostwa Europy kobiet i wracam do kraju po dwóch meczach, w środę. Wtedy planuję finalizację starań o nowego trenera. Gwarantuję jedno: na pewno niebawem będzie nowy trener w reprezentacji i dokonamy przemyślanego, dobrze uzasadnionego wyboru - stwierdził Kulesza.

Kolejne zgrupowanie naszej reprezentacji odbędzie się na początku września. Polacy zagrają wówczas absolutnie kluczowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią na wyjeździe (4.09) i u siebie z Finlandią (7.09).