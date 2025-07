Klub z Holandii chce wychowanka Lecha Poznań. Tyle może zapłacić

Do Lecha Poznań wrócili po latach Mateusz Skrzypczak i Robert Gumny. Ale grupa piłkarzy, którzy odeszli, jest większa. Wśród nich są Filip Dagerstal (rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron), Maksymilian Dziuba (wypożyczenie do Śląska Wrocław), Dino Hotić (transfer do Ajman Club w Zjednoczonych Emiratach Arabskich), Mateusz Mędrala (transfer do Sokoła Kleczew), Filip Bednarek (transfer do Sparty Rotterdam) i Maksymilian Pingot (transfer do Górnika Zabrze).

Holendrzy chcą wychowanka Lecha

Pojawiła się opcja odejścia dla kolejnego piłkarza Lecha. Według portalu meczyki.pl jest zainteresowanie Filipem Szymczakiem, 23-letnim napastnikiem. Chętny na wykupienie piłkarza jest zespół NAC Breda, 15. drużyna minionego sezonu Eredivisie.

Jednak kwota transferu proponowana przez Holendrów ma nie być zadowalająca dla władz poznańskiego klubu. Mowa o kwocie rzędu 500-700 tys. euro. To zbyt mało, by mistrz Polski zaakceptował ofertę transferu. Według "Meczyków" Lech może rozważać co najmniej milion euro za Szymczaka.

W minionym sezonie Filip Szymczak zagrał w 30 meczach w PKO Ekstraklasie, strzelił w nich pięć goli - dwa jesienią dla Lecha i trzy wiosną w GKS-ie Katowice, w którym był na wypożyczeniu. Umowę z "Kolejorzem" ma jeszcze ważną przez dwa lata. Transfermarkt wycenia go na jeden milion euro.

W sztabie szkoleniowym Bredy pracuje Tomasz Kaczmarek, pełni funkcję asystenta pierwszego trenera. Bramkarzem jest Daniel Bielica, który trafił do holenderskiego zespołu rok temu z Górnika Zabrze.

W zeszłym sezonie Breda występowała w koszulkach, które upamiętniały 80. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji nazistowskiej (29 października 1944 r.). Miasto wyzwoliła 1. Polska Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka.

Lech Poznań zagra pierwszy mecz w nowym sezonie 13 lipca. Będzie gospodarzem spotkania o Superpuchar Polski, zmierzy się z Legią Warszawa.