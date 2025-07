Wkrótce minie miesiąc odkąd do dymisji po czerwcowym zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski podał się Michał Probierz. Tymczasem na ten moment nie tylko nie ma jeszcze jego następcy, ale też trudno choćby wskazać faworyta do objęcia roli selekcjonera. PZPN mocno ruszył po Macieja Skorżę, jednak wyciągnięcie go z japońskiej Urawy Red Diamonds okazało się nie do zrobienia. Od tamtej pory wyraźny kandydat numer jeden się nie objawił.

Utytułowany kandydat zgłosił się do PZPN. Sprawa szybko zakończona

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki informował, że do PZPN-u wpłynęła propozycja ze strony Rogera Schmidta. Doświadczony niemiecki szkoleniowiec miał osobiście zgłosić się do poprowadzenia naszej reprezentacji. Teraz jednak wiemy już, iż nic z tego nie wyjdzie. Ustalił to dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski. Wedle jego informacji Schmidt faktycznie się zgłosił, ale jego kandydatura najwyraźniej nie zrobiła na nikim wrażenia. A przynajmniej nie takie, by obie strony doszły do porozumienia.

- Roger Schmidt nie poprowadzi reprezentacji Polski. Niemiecki trener zgłosił się do PZPN, był z nim kontakt, ale finalizacji nie będzie. Szukamy dalej - napisał Wardzichowski na portalu X. Niemiec wydawał się jednym z najmocniejszych nazwisk łączonych z naszą kadrą. W swojej karierze prowadził m.in. Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, PSV Eindhoven i Benfikę Lizbona. Na koncie ma choćby mistrzostwo i Puchar Austrii czy mistrzostwo Portugalii. Bez pracy pozostaje od sierpnia 2024 roku, gdy rozstał się z Benfiką.

Czas nie jest po stronie PZPN

Wciąż zatem w sprawie nie ma przełomu. Przy okazji ostatniego Walnego Zgromadzenia PZPN Cezary Kulesza twierdził, że chcą rozwiązać całą sytuację do połowy lipca. Przypomnijmy, że kolejne zgrupowanie naszej reprezentacji odbędzie się na początku września. Polacy zagrają wówczas mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią na wyjeździe (4.09) i u siebie z Finlandią (7.09). .

