Rywal Polaków w el. MŚ 2026 bez trenera. Niewiarygodne

Przegrany z pary Hiszpania - Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów, Finlandia, Litwa i Malta - to rywale reprezentacji Polski w grupie G w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Co prawda w przypadku polskiej kadry w ostatnich latach nie ma reguły, czy losowanie jest dobre bądź nie, ale trzeba przyznać, że to było nie najgorsze.

- Jeśli Finlandia uporządkuje swoją grę, to jest to grupa, z której są realne szanse na grę w barażach. Drugie miejsce to realistyczny cel, ale wymaga pokonania Polski, a natomiast Litwa i Malta muszą zostać zmiecione z powierzchni ziemi - tak losowanie ocenił były reprezentant Finlandii Antti Pohja.

Reprezentacja Finlandii szuka nowego selekcjonera przed eliminacjami mistrzostw świata

Eliminacje rozpoczną się już w marcu przyszłego roku, więc czasu nie ma zbyt dużo. A szczególnie jest go mało, gdy trzeba szukać nowego selekcjonera. A w takiej sytuacji jest Finlandia, która po ośmiu latach zwolniła Markku Kanervę po fatalnych meczach w Lidze Narodów. Finowie przegrali wszystkie sześć spotkań i z bilansem bramkowym 2:13 spadła do Dywizji C tych rozgrywek.

Portal sv24.fi poinformował, że fiński związek aktualnie pilnie poszukuje nowego selekcjonera. "Celem Fińskiego Związku Piłki Nożnej jest mianowanie nowego szkoleniowca drużyny narodowej do połowy stycznia" - czytamy w artykule.

Dotychczas Finlandia w całej swojej historii zagrała tylko raz na wielkim turnieju. Było to na Euro 2020, które Finowie zakończyli na fazie grupowej. Ciągle więc czekają na swój debiut na mistrzostwach świata.

Pierwsza kolejka eliminacji mistrzostw świata zostanie rozegrana w dniach 21-22 marca 2025 roku.