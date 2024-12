W Hiszpanii poruszenie po losowaniu! Piszą tylko o jednym

Reprezentacja Polski zna niemal wszystkich rywali w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Niemal, bo pewne jest, że zagramy z Finlandią, Litwą i Maltą. Tę grupę uzupełni przegrany z pary Holandia - Hiszpania z play-offów Ligi Narodów. Bezpośredni awans na mundial wywalczą jedynie zwycięzcy grup, a cztery pozostałe zespoły ze strefy UEFA zostaną wyłonione przez baraże.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja bez Lewandowskiego? Żelazny: My zapominamy czasami kim on jest

- Dla mnie nie ma znaczenia, czy zagramy z Hiszpanią, czy z Holandią. Mieliśmy na pewno teraz dawkę solidnych meczów, więc miejmy nadzieję, że to się przełoży na doświadczenie naszego zespołu i będziemy mogli rywalizować. Trzeba podejść do tego na spokojnie. Przed ostatnim losowaniem wszyscy byli pewni udziału w mistrzostwach Europy, a skończyło się grą w barażach - mówił Michał Probierz po losowaniu w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Hiszpania ma przed sobą dwie ścieżki: jeżeli pokona Holandię, to trafi do grupy E, w której jest Turcja, Gruzja i Bułgaria, ale jeśli przegra, to znajdzie się w grupie G z Polską, Finlandią, Litwą i Maltą. Jak media w Hiszpanii piszą o Polsce po losowaniu?

Hiszpanie piszą o potencjalnych meczach Polski. "Hiszpania kontra Lewandowski"

"Hiszpania kontra Robert Lewandowski lub Arda Guler w drodze do mistrzostw świata. Nie wyszliśmy zbyt dobrze z losowania eliminacji do mundialu. Będziemy mieli trudnych przeciwników" - czytamy w dzienniku "AS".

"Nie ulega wątpliwości, że Polska z Lewandowskim w składzie, nawet jeśli nie jest w najlepszej formie, jest najtrudniejszym przeciwnikiem. Właśnie spadli do Dywizji B i nie byli wybitni w ostatnich meczach, ale mają Lewandowskiego. A to już dużo. Hiszpania zagra z Polską o awans, jeśli będzie wyeliminowana przez Holandię" - dodaje madrycki "AS".

"Lewandowski lub Guler. Po wygraniu ostatniego Euro i wygrania grupy Ligi Narodów, Hiszpania jest jednym z głównych kandydatów do złota mistrzostw świata lub przynajmniej do rywalizacji o największy tytuł" - pisze krótko kataloński "Sport". "Guler i Lewandowski to najtrudniejsi rywale na drodze Hiszpanii" - napisała "Marca".

"Hiszpania poznała dwie drogi: Turcja Gulera lub Polska Lewandowskiego. Na papierze droga Hiszpanii do mistrzostw świata może być trudniejsza, jeśli pokona Holandię, niż jeśli zostanie przez nią wyeliminowana" - odnotowuje dziennik "ABC".

Zobacz też: To już oficjalne! Wiadomo, która stacja pokaże mecze Premier League

"Droga Hiszpanii do mundialu została wytyczona, ale ma dwa rozwidlenia. Na pierwszy rzut oka grupa z Polską ma znacznie mniej konkurencyjnych przeciwników, choć ta trasa oznaczałaby, że Hiszpania straciła szansę na obronę tytułu Ligi Narodów" - pisze "El Mundo". "Guler lub Lewandowski na drodze Hiszpanii" - podsumowuje "La Vanguardia".

Polska zagra pierwszy mecz w eliminacjach 21-22 marca 2025 roku. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w eliminacjach do mistrzostw świata w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.