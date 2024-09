Do sieci trafiło intymne zdjęcie piłkarza. Natychmiastowa reakcja

Rafael Perez to kolumbijski piłkarz. Ma już 34 lata na karku, ale nie udało mu się zrobić wielkiej międzynarodowej kariery. Grał głównie w klubach Ameryki Południowej. Mowa m.in. o brazylijskim Portuguesa czy argentyńskim San Lorenzo. Zaliczył też epizod z europejskimi rozgrywkami. Występował m.in. w barwach bułgarskiego CSKA Sofia czy Liteks Łowecz. W styczniu tego roku wrócił natomiast do klubu, z którym święcił największe sukcesy - kolumbijskiego Junior FC. To z nim przed laty wywalczył dwa mistrzostwa kraju, Puchar Kolumbii czy Superpuchar kraju. W tym sezonie ma już 13 występów na koncie, ale nie może w pełni skupić się na rywalizacji sportowej. Ostatnio w jego życiu doszło do przykrej sytuacji.

Złodzieje bezlitośni dla Rafaela Pereza. Opublikowali jego intymne zdjęcie

O szczegółach Perez opowiedział we wtorek w mediach społecznościowych. Okazało się bowiem, że piłkarz i jego żona Angie Jimenez padli ofiarami kradzieży, a następnie próby wymuszenia. Przestępcy ukradli telefon partnerki Pereza. Tam znajdowało się intymne zdjęcie pary podczas czynności seksualnych. Jak wyjaśnił Kolumbijczyk na nagraniu, fotografia została zrobiona około sześć, siedem lat temu.

Złodzieje zażądali pieniędzy w zamian za milczenie. Piłkarz nie ujawnił jednak, o jakiej kwocie mowa, ale przyznał, że nie spełnił oczekiwań przestępców. I ci w ramach zemsty opublikowali wspomniane zdjęcie w internecie.

Piłkarz przerwał milczenie. Natychmiastowe oświadczenie

- Ostatnio dotarły do nas wieści, że w sieci krąży nasza intymna fotografia. Dostała się tam na skutek kradzieży, której ofiarą padła moja żona. Kilkukrotnie próbowano wyłudzić od nas pieniądze w zamian za to zdjęcie, na co my stanowczo nie chcieliśmy się zgodzić - wyjaśnił 34-latek na nagraniu, na którym towarzyszyła mu wspomniana partnerka.

Jak donoszą media, cała sytuacja wywołała spore poruszenie w Ameryce Południowej. Piłkarz nie poinformował jednak, czy udał się na policję i czy złapano przestępców, odzyskując telefon. Po wydaniu powyższego oświadczenia pozostaje mu wrócić do rywalizacji klubowej. Kolejny mecz Junior FC rozegra już w sobotę 7 września. Po ośmiu kolejkach drużyna zajmuje szóstą lokatę z 12 punktami na koncie.

Rafael Perez to doświadczony piłkarz. W CV ma aż dziesięć klubów. Łącznie rozegrał 470 oficjalnych spotkań. Nigdy nie udało mu się jednak zadebiutować w reprezentacji. I patrząc na jego wiek, małoprawdopodobne jest, by ten cel zrealizował.