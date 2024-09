Polska ma twarz tych dwóch piłkarzy! Takiej reprezentacji dawno nie było

Wygrana 3:2 na Hampden Park w Glasgow z silną u siebie Szkocją to idealne rozpoczęcie nowej edycji Ligi Narodów dla reprezentacji Polski. Zespół Michała Probierza wciąż się tworzy, sam selekcjoner szuka różnych rozwiązań, ale w przeciwieństwie do Euro 2024, tym razem zgodził się również wynik. A wszystko za sprawą przede wszystkim znakomitego Nicoli Zalewskiego, który indywidualnymi akcjami wywalczył dwa rzuty karne, w tym ten w doliczonym czasie gry, który zresztą sam zamienił na zwycięskiego gola dla "Biało-Czerwonych".

Słaby mecz Polaków? Dawno takiej wygranej nie było!

Wielu kibiców i ekspertów mimo wygranej i tak narzeka na grę reprezentacji Polski w Glasgow. Ale spójrzmy na to z innej strony - kiedy po raz ostatni "Biało-Czerwoni" wygrali taki wyjazdowy mecz o stawkę? Wyrównany, z solidnym rywalem i na tak trudnym terenie, bez rozpaczliwej defensywy i bohatera w osobie bramkarza?

Można tak szukać i szukać... W Lidze Narodów Polacy wygrali tylko dwa wyjazdowe mecze w historii - w Cardiff za kadencji Czesława Michniewicza byli przez Walię (1:0) przyparci do muru, a znakomite zawody rozegrał Wojciech Szczęsny. W Bośni i Hercegowinie za Jerzego Brzęczka (2:1) mierzyli się z kolei z drugim garniturem gospodarzy.

Eliminacje? Tu należy się cofnąć mniej więcej do meczu w Wiedniu z Austrią na początku kadencji Jerzego Brzęczka, w którym Polacy zwyciężyli 1:0 po trafieniu Krzysztofa Piątka. Nie była to efektowna wygrana, ale "Biało-Czerwoni" nie dali się zdominować przeciwnikowi. Nawet za Adama Nawałki najcenniejsze wyjazdowe zwycięstwo to 3:0 w Bukareszcie nad będącą w dużym kryzysie Rumunią.

Dlatego też wygraną na Hampden Park należy po prostu docenić, bo od Euro 2021 reprezentacja Szkocji przegrała tylko jeden mecz o stawkę na swoim domowym obiekcie, gdy w barażach o mundial w Katarze uległa Ukrainie 1:3. Poza tym pokonywała m.in. Danię czy Hiszpanię.

Dla Polaków to z kolei idealny początek, by nie spaść z hukiem z dywizji A. A jeśli uda się jeszcze uzyskać dobry wynik za trzy dni w Osijeku, być może uda się powalczyć nie tylko o utrzymanie, ale nawet ćwierćfinał Ligi Narodów i rozstawienie w eliminacjach do mistrzostw świata.

Przyszłość kadry ma twarz Nicoli Zalewskiego i Kacpra Urbańskiego

Tak młodej reprezentacji Polski chyba dawno nie było. Z piłkarzy wyjściowej jedenastki tylko Robert Lewandowski (36 lat) i Piotr Zieliński (30) mogą się pochwalić "trójką z przodu". Na drugim biegunie jest z kolei aż zawodników U-25: Kacper Urbański (20), Sebastian Szymański (25), Nicola Zalewski (23), Jakub Kiwior (24) i Marcin Bułka (25).

O rewolucji mowy nie ma, ale kadra rzeczywiście się zmienia, a polskiego kibica może cieszyć fakt, że ci młodsi piłkarze wcale nie mają zamiaru grać ról drugoplanowych. Mecz w Glasgow był recitalem Nicoli Zalewskiego, który praktycznie pojedynkę wygrał go Polakom. Efektowne przebudzenie zaliczył Szymański, a najmłodszy w jedenastce Urbański gra tak, jakby miał na swoim koncie 60 meczów w narodowych barwach, a nie sześć.

Michał Probierz chce, żeby jego reprezentację charakteryzowała odwaga, a Nicola Zalewski i Kacper Urbański do tej charakterystyki pasują jak ulał. Selekcjonerowi z kolei należy oddać to, że bardzo dobrze buduje kolejnych młodych piłkarzy, bo przecież przypadek Zalewskiego, który nie ma zbyt pewnej pozycji w Romie, jest absolutnie nieoczywisty. A takich zawodników jak on i Urbański może być więcej, bo w kolejce już czekają Jakub Kamiński, Kamil Piątkowski czy Mateusz Bogusz.

"Pirlo z Ząbkowic Śląskich", czyli pełne ryzyko Probierza. Ale jest lepsze rozwiązanie

Michał Probierz w Glasgow odpalił tryb "pełne ryzyko" w środku pola. Postawił na ultra ofensywne rozwiązanie, wystawiając tercet Piotr Zieliński - Sebastian Szymański - Kacper Urbański. Efekt? Gdy reprezentacja Polski była przy piłce, jej rozgrywanie w środku pola wyglądało naprawdę dobrze. Nikt nie chował się za rywalem, cała trójka dobrze ze sobą współpracowała i potrafiła w ładny sposób wyjść z pressingu.

Niemniej jednak, jest też druga strona medalu. Gdy Polacy piłki nie mieli i nie założyli akurat skutecznego wysokiego pressingu (co dało gole na 1:0 i 3:2), taki Scott McTominay wyglądał z futbolówką niczym Zinedine Zidane. Szkoci nie mieli większego problemu z przedarciem się przez środek "Biało-Czerwonych", w pierwszej części gry mieli ponad 60 proc. posiadania piłki. Piotr Zieliński udowadniał, że nie ma dobrych nawyków w defensywie, które powinna mieć nawet najbardziej ofensywna "szóstka". To też prowadziło do utraty obu goli. Przy pierwszym Zieliński nie odstawił nogę, nie przerwał akcji, a następnie został łatwo minięty podaniem. Przy drugim dostał "kanał" w polu karnym, przez co podanie Ralstona dotarło do McTominaya.

A to była tylko Szkocja. Co będzie w Osijeku, gdy polskich pomocników w obroty wezmą Modrić z Kovaciciem czy rewelacyjnym 21-letnim Baturiną? Być może to się okaże skutecznym rozwiązaniem z rywalami, którzy będą oddawać piłkę i ustawiać się na własnej połowie, czego nie będzie raczej w Lidze Narodów, a nastąpi to w eliminacjach mistrzostw świata. Niemniej jednak z silniejszymi przeciwnikami jest to broń obusieczna. Poniekąd z konieczności, bo trudno znaleźć w polskim futbolu klasycznego defensywnego pomocnika na dobrym poziomie europejskim.

Ale jest też rozwiązanie pośrednie, na które być może trzeba będzie poczekać do października. Mowa rzecz jasna o Jakubie Moderze, który pokazał się z dobrej strony na tej pozycji w starciu z Francją na Euro 2024. Obecnie Moder nie jest gotowy po kontuzji, by grać od pierwszej minuty, ale trzeba głęboko wierzyć, że z kolejnymi tygodniami to się po prostu zmieni.

Obrońca bez grania to nie obrońca. Nawet jak z Arsenalu. Probierz ma problem

Ależ to był zły mecz Jakuba Kiwiora! Przez 45 minut obrońca Arsenalu praktycznie wszystko robił nie tak, jak trzeba. Straty w wyprowadzeniu piłki, proste błędy, gubione krycie. Ale tak to często bywa, gdy obrońca nie gra regularnie, a przyszłość zakopanego na ławce rezerwowych w drużynie Mikela Artety Kiwiora decydowała się do ostatnich dni letniego okna transferowego. Polak pozostał na Emirates Stadium, a to oznacza dla niego wielkie problemy z regularną grą.

Efekty było widać na Hampden Park, ale po tym jak Kiwior został zmieniony, wcale lepiej nie było, bo przesunięty ze środka na półlewego stopera Paweł Dawidowicz też sobie na tej pozycji nie poradził. Podczas gdy jako najbardziej centralny z obrońców piłkarz Hellasu Verona wyglądał imponująco, po zmianie pozycji się pogubił. Michał Probierz ma problem, bo nie widać dobrego rozwiązania na horyzoncie. Lewonożnego stopera w kadrze poza Kiwiorem brakuje, ale może poradziłby sobie tam Kamil Piątkowski, który ma najlepszy okres w karierze od transferu z Rakowa Częstochowa do Red Bulla Salzburg i powinien w najbliższych tygodniach regularnie występować w Lidze Mistrzów. Zmiany są konieczne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w niedzielę w Osijeku Kiwior ponownie wyszedł w pierwszej jedenastce.

Kto partnerem Lewandowskiego? Piątek robił wszystko poza grą w piłkę. Działa też tylko jedno wahadło

W poszukiwaniu optymalnej jedenastki Probierz wciąż szuka z przodu partnera dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry zakończył spotkanie ze Szkocją z golem z rzutu karnego oraz asystą przy trafieniu Sebastiana Szymańskiego. Ale już grający obok Krzysztof Piątek był jak ciało obce. 29-latek jest w gazie w Turcji, gdzie zdążył w tym sezonie strzelić dla Basaksehiru aż osiem goli we wszystkich rozgrywkach, jednak na Hampden Park był zupełnie poza grą. Widoczny był wtedy, gdy biegał, bronił, walczył ze Szkotami, ale gra w piłkę? Tego nie stwierdzono.

Również tu Michał Probierz najpewniej dokona na mecz z Chorwacją zmiany. Może przesunąć do przodu Kacpra Urbańskiego i wprowadzić kolejnego środkowego pomocnika, ale może też posłać do boju Adama Buksę czy Karola Świderskiego.

Problem jest też na prawym wahadle, gdzie ostatnio Przemysław Frankowski jest wyjątkowo przeciętny. Nie jest zawodnikiem nie do przejścia w defensywie, nie daje też wiele do przodu. Ot, po prostu jest. I ma to szczęście, że próżno szukać kogokolwiek do rywalizacji na jego pozycji. Jakub Kamiński w Wolfsburgu gra tylko lewej stronie, bo na prawej "Wilki" mają Ridle Baku. Michał Skóraś w Brugii raz gra, raz nie gra, a nie sposób wystawić grającego w drugoligowej włoskiej Sampdorii Bartosza Bereszyńskiego. "Franek" więc najpewniej nie musi się obawiać o miejsce w jedenastce, nawet jeśli na koniec będzie się liczyło tylko to, żeby za dużo nie zepsuł.

Bułka nie zawiesił wysoko poprzeczki. Jak odpowie Skorupski?

Mecz w Glasgow nie był dobry w wykonaniu Marcina Bułki, który zaliczył swój drugi występ w reprezentacji Polski, a pierwszy od 1. do 90. minuty. Jeden z najlepszych bramkarzy Ligue 1 ostatniego sezonu grał nerwowo na przedpolu i nie popisał się przy golu kontaktowym Billy'ego Gilmoura, przepuszczając jego strzał pod brzuchem.

Rywalizacja o bycie "jedynką" w kadrze trwa w najlepsze, 25-latek pewnie jeszcze zostanie sprawdzony w tej Lidze Narodów, ale swoim występem na Hampden Park na razie nie zawiesił wysoko poprzeczki Łukaszowi Skorupskiemu, który jako zmiennik Wojciecha Szczęsnego w ostatnich latach gwarantował albo wysoki, albo bardzo wysoki poziom. To właśnie "Skorup" najpewniej zagra w niedzielę w Osijeku, a jego pomocy Polacy będą potrzebowali, by również w Chorwacji wywalczyć dobry wynik. Wygrana nad trzecim zespołem ostatniego mundialu byłaby dla "Biało-Czerwonych" milowym krokiem w kierunku ćwierćfinału Ligi Narodów, ale i na remis raczej nikt narzekać nie będzie.